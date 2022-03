Pese a resultados, asegura AMLO que seguirá con estrategia de “abrazos no balazos”

Ciudad de México.- El presidente AMLO reiteró que seguirá con aplicando la “estrategia de seguridad” de “abrazos no balazos” con la que ha conducido a México durante lo que va de su mandato.

Al ser cuestionado sobre su estrategia y ante los recientes hechos violentos por la masacre en Michoacán, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó continuar con el método para combatir la inseguridad y violencia en el país.

Andrés Manuel aseguró que esta estrategia toma tiempo para ver resultados, pero indicó que parte de esta es atender las causas, tal como la atención a jóvenes con oportunidades para evitar consideren unirse al crimen organizado.

Leer más: México no va a imponer sanciones económicas: asegura AMLO por conflicto entre Rusia y Ucrania

“Seguirá sí, estoy convencido de eso, lo que pasa es que lleva tiempo, eso ya estaba, lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no estén enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tenga un ejército de reserva, eso no lo hacían antes”, declaró AMLO.

“Abrazos no balazos”

México registró 33 mil 308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34 mil 690 víctimas de asesinato en 2019 y 34 mil 554 en 2020.

En 2021, Michoacán ocupó el tercer sitio a nivel nacional en cuanto al número absoluto de homicidios dolosos, con 2 mil 732 asesinatos, según las cifras oficiales del Gobierno.

El presidente Andrés Manuel indicó que en las pasadas administraciones el Estado quería resolver el problema con masacres: “la orden era rematar a los heridos”.

Asimismo, AMLO acusó que los hechos registrados el fin de semana en Michoacán son consecuencia del supuesto fraude electoral que sufrió en el año 2006, y que no le permitió llegar a la presidencia de México.

Leer más: No podemos confirmar ningún número porque no hay cuerpos: FGR por masacre en Michoacán

“Todo esto que estamos viendo en San José de Gracia lo causaron con el fraude electoral que nos hicieron”, puntualizó.