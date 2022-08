Petro: pueblos de México y Colombia pueden ser ejes fundamentales de unidad latinoamericana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes que el pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana, puedwn ser la Raza Cósmica que decía José Vasconcelos.

El canciller Marcelo Ebrard publicó en sus redes sociales un video con el que el presidente colombiano envió un mensaje al pueblo de México.

"Un saludo muy especial al pueblo mexicano, que es tan querido por el pueblo colombiano, historias generalmente comunes, culturas indudablemente interconectadas, problemas similares. Dos pueblos grandes", expresó Petro.

"El pueblo mexicano y el pueblo colombiano pueden ser ejes fundamentales de la unidad latinoamericana, como una voz grande en el universo, que permita que nuestras culturas, nuestra sangre, nuestras luchas, puedan tener éxitos, puedan avanzar, podamos ser eso que decía Vasconcelos, la Raza Cósmica, la unidad de la sangre en el mundo".

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también publicó fotografías con la vicepresidenta Francia Márquez, a quien invitó a visitar México.

"Le compartí el cariño, admiración y respaldo de pueblo y gobierno de México. La invité a visitarnos", escribió Ebrard en sus redes sociales.

AMLO y Gustavo Petro

Este lunes, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó que Petro tiene las puertas abiertas para visitar México cuando pueda.



"Está invitado (a México) cuando él pueda venir, están las puertas abiertas y nos dio mucho gusto que se da ese cambio en Colombia y felicitamos al pueblo de Colombia, pueblo hermano”, expuso el tabasqueño.



López Obrador señaló además que el nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tiene la fórmula y la experiencia para enfrentar al conservadurismo en su país.



“Es un hombre con convicciones, con experiencia política y sabe bien cuál es la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras, al grupo de oligarcas que hay en todos los países que se dedican a saquear, a robar”, declaró en Palacio Nacional.

Te recomendamos:





Desde que Petro ganó la segunda vuelta de los comicios en Colombia de junio pasado, López Obrador celebró que se consolide un “bloque progresista” en América Latina y ha calificado a esta transición política como un hecho histórico.



Petro asumió el domingo como primer presidente de izquierdas en la historia contemporánea de Colombia, en una ceremonia a la que asistieron en representación de México el canciller, Marcelo Ebrard, y la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.



Este lunes, López Obrador recomendó a Petro atender primero al pueblo, con preferencia a los más pobres, pues dijo que, sin el respaldo de la gran mayoría de la población, no se resiste en un gobierno nacional.



“La fórmula es atender al pueblo y con preferencia a los pobres (…) si no se tiene esa base social, no se resiste a estos grupos conservadores”, puntualizó el jefe del Ejecutivo mexicano.