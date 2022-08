Pide AMLO a EU y Canadá frenar intervencionismo

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus homólogos de América Latina a convencer a Estados Unidos y Canadá de frenar sus políticas intervencionistas frente a otras naciones.

Al participar, de manera virtual, en un seminario internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mandatario exigió respeto a la soberanía de los países y calificó de obsoleta la política que apuesta a las imposiciones y a los golpes de Estado.

"Tenemos que convencer a los gobernantes de Canadá y de Estados Unidos, debe de cambiar la política que se ha impuesto de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los asuntos internos de otras naciones", dijo.

"Debe de cambiar ya esa política obsoleta, los intervencionismos, los golpes de estado, que se respete la soberanía de los países y pensar que nos necesitamos y que podemos fortalecernos mucho como región en el mundo".

El mensaje del Presidente se registró en medio de las tensiones que enfrenta México con sus dos socios comerciales de América del Norte, en materia de política energética.

El 20 de julio, Estados Unidos solicitó consultas a México por presuntas violaciones al T-MEC, relacionadas con el trato preferencial a empresas estatales como Pemex y CFE, frente a compañías extranjeras.

"Las consultas se relacionan con ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en los Estados Unidos en favor de la empresa eléctrica estatal de México, la CFE y la empresa estatal de petróleo y gas, Pemex", refirió la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Ese mismo día, Canadá anunció su intención de empezar sus propias consultas.

"Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas son incompatibles con las obligaciones del T-MEC de México", informó el ministerio de Comercio Internacional de esa nación.

Este jueves, López Obrador también insistió en que tanto Estados Unidos como Canadá requieren de la fuerza de trabajo que representa América Latina, para poder enfrentar los retos económicos y conseguir crecimiento.

"Estados Unidos tiene mucho capital, mucho mercado, lo mismo que Canadá, pero no tienen fuerza de trabajo. Eso se tiene en América Latina, en el Caribe y no es poca cosa", señaló.

"No se puede crecer sin fuerza de trabajo. El mismo papel, la misma importancia que tiene el capital, esa misma importancia la tiene el trabajo. Entonces, ¿por qué no complementarnos? ¿por qué no integrarnos? Respetando nuestras soberanías".

En su mensaje, el Jefe del Ejecutivo elogió a su homólogo argentino, Alberto Fernández, actual presidente de la CELAC.

Además, aún cuando insistió en que México no interviene en los asuntos de otros países, envió sus mejores deseos a Luis Inácio Lula da Silva, aspirante a la Presidencia de Brasil.

"Mi apoyo, mi afecto a Alberto Fernández, yo deseo que le vaya muy bien a Alberto porque Argentina necesita un gobernante como Alberto, inteligente, honesto, sensible y también le mando un saludo a Lula", expresó.

"Nos visito por acá y le deseo lo mejor en la próxima contienda. Nosotros somos respetuosos del principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, pero no podemos ocultar nuestro cariño, nuestra simpatía por el pueblo de Brasil y por su dirigente, Lula que va a ser como una bendición para el pueblo de Brasil y la verdad lo creo", añadió.