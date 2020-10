Pide AMLO a FRENAAA desalojar el Zócalo una vez al mes

México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, hizo una petición desde La Mañanera a los integrantes del plantón del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA), a desalojar el Zócalo de la Ciudad de México una vez al mes.

AMLO hizo esta propuesta a todos los manifestantes que se presentan en su contra en la Plaza de la Constitución, frente a Palacio Nacional, como parte de una plan de equidad para que todos se pueden manifestar frente a la sede del Gobierno Federal.

Todos pueden estar aquí (en el Zócalo) y protegidos, nada más que no se vayan a querer quedar con el Zócalo, es decir que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo, porque ya nosotros vamos a empezar cuando termine de padecerse por la pandemia vamos a estar informando, pero no va a haber desalojos”, declaró AMLO.