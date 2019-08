Pide AMLO a Morena no echarse a perder 

CIUDAD DE MÉXICO.-A puerta cerrada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores federales de Morena "cuidar" al partido para que no se eche a perder.



"Encargó cuidar a Morena, no dejar que Morena se vaya a echar a perder porque es la lucha de muchos años y muchos millones de mexicanos", dijo Mario Delgado, coordinador de los diputados del partido.

De acuerdo con legisladores consultados, el Mandatario afirmó en su discurso que Morena es el movimiento social más importante de México y el mundo, por lo que su sobrevivencia dependerá de mantener sus ideales y principios.

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, indicó que López Obrador también les pidió no permitir que el instituto político tenga el mismo destino del PRD.



"Él dijo que quiere mucho a Morena, que va a cuidar mucho a Morena y nos pidió a todos que cuidemos mucho a Morena", enfatizó.



En un hotel del Centro Histórico, el Presidente se reunió por espacio de dos horas con los diputados y senadores de Morena, en el marco de sus respectivas reuniones plenarias.

El senador Martí Batres, presidente saliente del Senado, dijo que el Mandatario subrayó la necesidad de hacer política con principios, sin ambiciones vulgares y sin poner el cargo por encima de los ideales.



"No fue (un regalo), pero sí fue enérgico en el sentido de cuidar a Morena, que es un gran movimiento, para que no se eche a perder, para que no pase lo que le ha pasado a otros movimientos".



Prioridades de la 4T



Los legisladores coincidieron en que el Presidente ventiló en la reunión que las prioridades de su gobierno para 2020 son los programas de bienestar, el fortalecimiento económico de Pemex y la CFE, y la seguridad publica.

"Hizo un llamado para que apoyemos (en el paquete económico) lo que él plantea son prioridades del País, del proyecto", expresó el senador José Narro Céspedes.

En materia legislativa, López Obrador marcó como prioridades la revocación de mandato, la eliminación del fuero presidencial, hacer grave el delito de evasión fiscal y "tapar" los huecos legales que permiten a algunos funcionarios ganar más que el Jefe del Ejecutivo.



Renovación de Morena



Cuestionados sobre la postura de López Obrador en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, legisladores y la presidenta del partido indicaron que el Mandatario aseguró que no intervendrá.



"Él nos dijo que no se va a meter en el proceso y no va a permitir que ningún funcionario del Gobierno se meta", dijo Delgado.



Sin embargo, agregó que el Presidente sugirió utilizar el método de la encuesta como vía para elegir al nuevo presidente de partido.