Pide AMLO a Sheinbaum y Pavlovich no apoyar a candidatos y denunciar la corrupción en las elecciones

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reveló el contenido de la carta que le mandó a la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, donde al parecer les "lee la cartilla", pues les pide denunciar y no participar en irregularidades durante las elecciones.

En la conferencia Mañanera de este 23 de febrero, frente al presidente de Argentina Alberto Fernández, el presidente López Obrador informó que envió una carta a la gobernadora de Sonora y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La "atenta recomendación" para "establecer una verdadera democracia" en México involucraba hacer del conocimiento de las ejecutivas estatales que los delitos electorales ya se encuentran establecidos en el Código Penal Federal.

Leer más: Celebridades mexicanas derecho participar elecciones AMLO

Así como que también los institutos electorales están más preparados (pues tienen más herramientas jurídicas) para enfrentar y responder las denuncias por irregularidades electorales que ocurran en el país.

Se castiga con cárcel y sin derecho a salir bajo fianza a quienes violen las libertades políticas de los ciudadanos.

Posteriormente reveló como en su carta reconoce que la democracia no trae "abundancia" sin embargo, genera un equilibrio en la sociedad y no permite que las minorías se adueñen de la riqueza.

"Les exhorto para que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se use el presupuesto público con fines electorales, a denuncia la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposo o mapaches electorales a evitar el acarreo, el relleno de urnas, falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva" leyó el presidente de México de la carta que envió a Claudia Pavlovich y Claudia Sheinbaum.

Andrés Manuel López Obrador finalmente citó a Francisco I. Madero, pues durante el periodo revolucionario en México, declaró que los gobernadores no debían participar en las elecciones, ni mostrar apoyo por un candidato u otro.

Elecciones en México

El 6 de junio se llevará a cabo la elección de funcionarios públicos de distinto nivel en toda la República Mexicana.

Previo a esa fecha se establecen periodos para realizar campañas electorales y que a través de ellas los candidatos puedan anunciarse, bajo ciertas condiciones, a la población.

Se tratan de las primeras elecciones a nivel nacional que enfrentará el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder siendo candidato de la oposición de los partidos políticos que gobernaron al país durante décadas.

Por ello, las elecciones de este 2021 adquieren una importancia sin igual, pues la ciudadanía en general, así como políticos y académicos estarán de observadores, y saber así si el partido político Morena, que llevó al presidente a su puesto, realizará los mismos actos de corrupción y fraudes que los otros partidos que ya han estado en el poder.

Denuncias en contra de Claudia Pavlovich

Claudia Pavlovich es la gobernadora del estado de Sonora y presidenta de la Conago, es una política que además militan en el Partido Revolucionario Institucional, de oposición al partido del presidente de México.

Leer más: INE alista estrategia para evitar contagios de Covid-19 durante elecciones

El PRI, como también se le conocer al partido de la gobernadora de Sonora, fue denunciado múltiples veces por la compra de votos y diversos fraudes electorales en múltiples elecciones y este año, previo al inicio de la campaña electoral, las acusaciones ya comenzaron.

El candidato de Morena por la gubernatura de Sonora y extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo declaró durante los primeros días de enero que funcionarios del Gobierno de Claudia Pavlovich se entrometerían en las elecciones.