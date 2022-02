Pide AMLO a ciudadanos conseguir traductor para entender pregunta en la revocación de mandato

México.- AMLO invitó a la población a conseguir un traductor para entender la pregunta de la Revocación de mandato, pues asevera que quedó tan confusa que hasta la fecha los ciudadanos no saben que tienen que responder según sus intereses.

En la conferencia Mañanera del 02 de febrero del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que la pregunta en la Revocación de mandato sea tan complicada, pues ni él tiene claro que tiene que responder la gente que quiera que se queda o que se vaya.

Aseguró que a pesar de que no se realizó el cambio a la pregunta de la Revocación de mandato en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días recientes, la pregunta sigue siendo compleja y difícil de entender.

Leer más: Gatell debería recibir reconocimiento, no castigo: AMLO

“Yo quiero transmitir algo a toda la gente, hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero, no se conoce, la gente no sabe si va a ser si o no, entonces si pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden, por qué debería ser muy sencillo, debería ser si o no, pero hasta ahora no creo que sepan”, declaró AMLO.

Aunque al inicio fue tomado como una broma por parte de los presentes en la conferencia Mañanera, AMLO insistió en que hay desconocimiento total sobre cómo se debe responder la pregunta según los intereses ciudadanos.

Pues preguntó a los periodistas y asistentes a la Mañanera si sabían cómo debían responder los ciudadanos que querían que el presidente se fuera y como tendrían que responder los ciudadanos que quieran que el presidente se quede, lo que generó un silencio en el lugar.

“Ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta, de todas maneras no estaba clara, no está clara, o no se sabe, además en lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va a buscar cambiar la pregunta”, recordó AMLO sobre las acciones de la Suprema Corte.

Finalmente, AMLO precisó que hacía este cuestionamiento debido a que se acerca la veda electoral y ya no podrá hablar del tema de la Revocación de mandato.

Lo qué dice la pregunta de la Revocación de mandato de AMLO

"¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?"