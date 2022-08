Pide AMLO a la Corte no liberar a "diestra y siniestra" al eliminar prisión preventiva

"Así hay muchísimos casos, al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto, porque h ay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia : enfermos, ancianos, indígenas, que nunca han tenido abogados que los defiendan y ya emití un decreto de amnistía, pero no avanza", señaló.

El tema cobra relevancia después de que Rosario Robles fue liberada del penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció 3 años bajo prisión preventiva por su presunta implicación en el caso de 'La Estafa Maestra', lo que según sus abogados no ameritaba esa medida cautelar.

"A veces, con todo respeto, se usan tecnicismos y se habla de tesis, jurisprudencia, y no se entiende la esencia del asunto. La esencia del asunto es que busca impunidad y corrupción ", aseveró.

"Se tiene que buscar un mecanismo para que la justicia sea expedita, no usarlo como pretexto para liberar a diestra y siniestra ", dijo AMLO sobre la eliminación de la prisión preventiva.

En La Mañanera del 24 de agosto de 2022, AMLO pidió "no ocultar nada" en el proyecto de la Suprema Corte , ya que considera que a veces "no se entiende la esencia del asunto", por lo que pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la Consejera Jurídica, María Estela Ríos, claridad sobre el tema.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) no liberar presos "a diestra y siniestra" con su proyecto para eliminar la prisión preventiva , pues considera que podría dar paso a la impunidad y la corrupción.

