Pide AMLO al PRI no ser “traidor de la patria” y votar a favor de reforma eléctrica

Ciudad de México.- AMLO se fue contra los legisladores del PRI, a quienes llamó “traidores de la patria”, ante el anuncio de votar en contra de la reforma eléctrica que el Poder Ejecutivo presentó como iniciativa.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refrendó la libertad que tienen los legisladores para votar en la Cámara de Diputados, por lo que pidió a los priistas rebelarse a los ideales del partido y votar a favor de su reforma eléctrica.

“Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria”, declaró el mandatario.

Leer más: ¡Viva Emiliano Zapata!: así va a votar AMLO en la consulta para revocación de mandato

En este sentido, AMLO reiteró a los legisladores del PRI analizar su postura yuxtapuesta con las bases del partido, recordando los grandes dirigentes que la organización política ha tenido.

“Cuando no hay una ideología, cuando no hay principios, no hay una doctrina, es la lucha del poder por el poder, cuando lo que domina es el pragmatismo ramplón, pues se desfigura todo, eso es una situación lamentable, ojalá reflexionaran más sobre sus conductas, que revisen la historia de sus partidos”, aseveró.

Presentarán contrapropuesta

Y es que este lunes la oposición anunció que presentará una contrapropuesta de reforma eléctrica tan pronto se debata y, posiblemente rechace, en la Cámara de Diputados la iniciativa en este sector presentada por el presidente Andrés Manuel.

En conferencia de prensa, representantes de la coalición Va Por México, conformada por los opositores Partido Institucional Revolucionario (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificaron como “destructiva, regresiva y contaminante” la propuesta hecha por el presidente mexicano.

La propuesta de reforma constitucional, que se discute estos días en la Cámara de Diputados, es controvertida porque limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la estatal CFE.

Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

Leer más: Qatar Airways podría llegar a México con vuelos al AIFA: Marcelo Ebrard

La reforma debe ser aprobada por dos tercios de los legisladores y, para ello, el oficialismo debería lograr votos por parte de la oposición, que ya ha anunciado que no votará en favor de la reforma si no hay cambios.