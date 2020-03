Pide AMLO ayuda a banqueros con más sucursales 

ACAPULCO, Guerrero.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los banqueros del País apoyarlo en la construcción de más sucursales bancarias.



Luego que el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, informara que existen 476 municipios donde no existe un banco, el Mandatario recordó que la Defensa Nacional ayudará en la construcción de 2 mil 700 sedes del Banco del Bienestar.

Sin embargo, argumentó durante la Convención Bancaria, su Gobierno necesita más infraestructura para dispersar más de 500 mil millones de pesos de sus programas sociales."Si logramos consolidar esta infraestructura bancaria, vamos a dispersar por esas sucursales las nóminas de maestros, el pago de los trabajadores de salud", indicó."Que la banca privada pueda crear estas sucursales, y si hay un acuerdo de crear esta sucursales, en comunidades apartadas van a tener asegurada la dispersión, podemos ayudar para que estas sucursales siempre manejen recursos para el bienestar de la gente y que estas sucursales puedan ser, en lo mínimo, autosuficientes".El plan, continuó, también es que las comisiones sean bajas y que los bancos consoliden su infraestructura, pues, consideró, en el 90 por ciento del territorio nacional no tienen servicios bancarios."Eso yo lo pongo a consideración de ustedes, de que podamos llegar a un acuerdo y nosotros ayudar para que se amplíe la infraestructura bancaria en nuestro País", dijo en medio de aplausos de casi mil banqueros.El Mandatario recordó que en la Constitución ya quedó establecida la entrega de los programas que ahora dispersa, para que nadie lo modifique y se presenten situaciones que lleven al retroceso.Recordó que el año pasado que participó en la convención, la petición fue reducir las comisiones para que los familiares de migrantes pudieran aprovechar mejor el dinero que les mandan los connacionales.Sin embargo, reveló, sólo un banco lo logró, por ello confió en que el próximo año pueda decir que se unieron dos o más.Incluso, López Obrador parafraseó al escritor Álvaro Mutis cuando le entregó la novela de Pedro Páramo a Gabriel García Márquez: "Tengan para que aprenda".El Presidente prometió a los banqueros que las reglas del sistema financiero mexicano no cambiará."No van a cambiar las reglas del juego. Para decirlo de manera coloquial: no habrá ninguna reforma impulsada por el Ejecutivo para cambiar la banca en el País. Vamos a mantener el mismo marco legal", afirmó ante el aplauso unánime."Si hay algún cambio saldrá de ustedes y pensando siempre en la competencia. Los bancos se regulan con los bancos, el mercando se regula con el mercado".