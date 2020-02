Pide AMLO ayuda para rescatar a Pemex 

Tabasco, México.-En Nacajuca, Tabasco, donde en 1996 tomó pozos petroleros en protesta del resultado electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayuda a la población para rescatar a Pemex y a la CFE incluso con la promesa de que no habrá afectaciones al medio ambiente.



"Les pido apoyo, que nos ayuden a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, pero de manera especial a Pemex porque estas dos empresas que son de la Nación, que son del pueblo de México, las querían destruir por completo. Ya estaba totalmente fracasada la industria petrolera, la industria eléctrica nacional, ya la producción de petróleo estaba a pique, cada vez se producía menos. Cuando nos entregaron el Gobierno se estaba importando petróleo crudo", dijo el Presidente en un mitin en el Centro Coordinador Indigenista de Nacajuca que él dirigió de 1977 a 1982, al inicio de su carrera política.





"Ayúdenos para que no se detenga la producción de petróleo porque así es como vamos a poder financiar el desarrollo del País sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar a México. Eso es lo que les pido y cuenten que vamos a estar pendientes de que no haya contaminación, que no se afecte el medio ambiente no porque vaya a ver protestas, sino por convicción. Nosotros siempre hemos luchado por causas justas, siempre hemos luchado para mantener un medio ambiente sano".



López Obrador evocó el inicio de su carrera política en esa época en el PRI de la que se desligó a finales de los 80.



En 1996, en protesta por el resultado de la elección a Gobernador, encabezó las protestas que incluyeron la toma de 51 pozos petroleros, en una de las manifestaciones fue herido en la cabeza.



En su regreso como Presidente, ante cientos de sus paisanos, Lopez Obrador inauguró la remodelación del Centro Indígena chontal así como la radio indígena "La voz de los chontales", que él fundó y había salido del aire en 1989.



López Obrador también prometió que vendrá a este municipio el director de la CFE, Manuel Bartlett, a revisar las tarifas eléctricas y adelantó que habrá precios más bajos.