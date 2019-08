Pide AMLO controlar uso de armas en EU 

Michoacán, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos controlar el uso de las armas para evitar otra tragedia como la ocurrida en El Paso, Texas, que causó el deceso de siete mexicanos.

"Ya se fijó una postura sobre estos hechos. Con firmeza estamos pidiendo que se castigue a los responsables y que las autoridades asuman también la responsabilidad en el caso de que se estén permitiendo excesos como el uso indiscriminado de las armas, porque eso no está bien", señaló el tabasqueño.

"No somos nadie para recomendar lo que tienen que hacer otros Gobiernos, pero en México hay control sobre el manejo de las armas, en otros países es como comprar cualquier mercancía, no hay control y eso daña mucho. Todavía es tiempo de rectificar, de cambiar esas normas. Desde luego, nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen otros Gobiernos".

Asimismo, López Obrador llamó a la fraternidad universal y a dejar a un lado el odio.

"Nosotros tenemos que convocar a la fraternidad, al amor, sobretodo al amor al prójimo y a la paz y no a la violencia. Tenemos que ir convenciendo que no se resuelve nada con la violencia y no se resuelve nada con la xenofobia, el odio al extranjero, al migrante. Eso no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es la fraternidad universal, que no pensemos en las fronteras, que pensemos en la justicia, en la solidaridad, en el amor al prójimo".

Familiares de las víctimas del tiroteo en El Paso, Texas protestan y piden no más armas. | AP

Por otro lado, durante un evento en el Hospital Rural de Tuxpan, Michoacán, el Mandatario federal pidió a directores del sector salud poner a consideración el bajarse el sueldo y no perjudicar a los trabajadores cuando toque la renovación del contrato colectivo de trabajo.

"En el contrarco colectivo que no se toque a los trabajadores, pero pedirles a los dirigentes que pongan a consideración su ingreso, porque los sindicatos, en el caso de Pemex, los líderes tenían no sólo la licencia y estamos hablando no de cientos, sino de miles, sino que tenían viáticos. Se les convenció. Nos ahorraremos mil 600 millones de pesos nada más en el contrato de Pemex.

"Y yo creo que los dirigentes del Seguro van a ser sensibles y el acuerdo es no tocar a los trabajadores en sus salarios y prestaciones y que el ajuste lo hagamos arriba. Además, en forma voluntaria, hay que convencerlos y persuadirlos de que todos tenemos que ayudar. Debe ser un gobierno austero, por eso estamos aplicando esta política", demandó el Presidente al Secretario de Salud, Jorge Alcocer; al director del IMSS, Zoé Robledo; y al del ISSSTE, Luis Andonio Ramírez Pineda.

Además, el tabasqueño comentó que cuando inicien las sesiones en el Congreso enviará una inciativa para prohibir la condonación de impuestos.

"Ahora que iniciará el nuevo periodo voy a enviar una iniciativa de reforma al Artículo 28 para que quede prohibida la condonación de impuestos. Todos a cumplir con nuestra responsabilidad", agregó.