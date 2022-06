Pide AMLO evitar los linchamientos; asegura que se debe tener confianza en las autoridades

Ciudad de México.- El presidente AMLO hizo un llamado a todos los mexicanos para evitar hacer justicia por propia mano a través de linchamientos, luego del caso de Daniel Picazo, quien fue quemado vivo en Puebla.

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina sobre el trágico hecho, donde los mismos ciudadanos decidieron actuar para “castigar” al supuesto criminal, indicando que este tipo de conductas eran injustas e inhumanas.

“Decirle a toda la gente, a las comunidades que se tenga confianza en las autoridades, nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, nosotros no protegemos a delincuentes, se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido, pero además significa un acto injusto, inhumano, no corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable”, declaró el mandatario federal.

Reiteró que en su administración no hay impunidad, pese a que se dan a conocer casos donde, en delitos menores, se deje libre al acusado, indicando que en estas situaciones también se interviene para que se actúe con justicia.

“Pedirles a todos que tengan confianza, que puede ser que por alguna autoridad menor se libere a algún delincuente, pero de inmediato se actúa y se reponen el procedimiento nadie queda impune, no hay protección para ningún potentado, para ningún influyente”, agregó.

Linchamiento en Puebla

Quien fuera asesor de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados hasta marzo pasado, Daniel Picazo, de 31 años de edad, fue linchado sin piedad por pobladores de Papatlazolco, municipio de Huauchinango, Puebla.

Daniel fue linchado sin que la Policía interviniera y después quemado vivo acusado de robar niños; el hoy occiso se encontraba de turista en el estado.

Fue el pasado viernes cuando habitantes hicieron sonar las campanas del pueblo para reunirse en las canchas y golpear al joven abogado, quien viajaba con un amigo que logró huir.

Al enterarse la madre de Daniel Picazo sobre la detención de los cinco presuntos agresores exige jusiticia por su hijo.

"No se vale todo lo que hicieron con un joven trabajador, estudiante, deportista", dijo la señora Angélica.

La mujer exigió que las autoridades brinden justicia en el caso y actúen hasta las últimas consecuencias en el caso. Además, informó que no ha recibido ningún informe de forma personal por parte de la Fiscalía o el gobierno de Puebla.