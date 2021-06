Pide AMLO evitar ser ‘fifí’ y vivir con ‘lujos baratos’ pese a estilo de vida de sus hijos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a la población para evitar ser “fifí”, término que utiliza para referirse a las personas que se han hecho de poderío, además de pedir vivir una vida de “lujos baratos”.

Luego de un par de semanas se desatar la polémica, AMLO volvió a retomar el tema de la clase media durante La Mañanera de este 22 de junio, asegurando que se puede tener grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptible a la manipulación, como sucedió en la Ciudad de México donde se dejaron llevar por la "guerra sucia" contra la 4T y que la izquierda perdiera la mitad de las alcandías en la entidad.

En este sentido Andrés Manuel dijo que hay dos tipos de personas en la clase media, una que es más fraterna y solidaria y otra que es aspiracionista. A estos últimos les pidió evitar querer una vida “fifí”.

Leer más: AMLO se reúne en privado con Carlos Slim y Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina, repito, no aspiracionista, claro que hay que superarnos pero no volvernos egoístas, y aspirar a ser fifís.