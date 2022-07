Pide AMLO no caer en nueva estafa de internet que promete regalar dinero a su nombre

El supuesto "secreto" de López Obrador consiste en invertir en criptomonedas para obtener ganancias millonarias, una nueva estafa en la que el presidente de México pidió no caer.

"Andrea Legarreta no lo podía creer cuando Obrador sacó su teléfono y mostró a los televidentes cuánto dinero hace con este nuevo programa que ahora está haciendo suspirar a todo el mundo en Latinoamérica", se lee en el texto.

AMLO aclaró que el gobierno federal no se mete en negocios privados , ya que sólo le interesan los negocios públicos, por lo que enfatizó que "en estos tiempos" hay que saber leer el periódico, escuchar la radio e interactuar en redes sociales para "no creerles todo".

"Lo más importante es la información, la participación de ustedes, que son quienes recogen los sentimientos de la gente y aquí se informa (...) Informar a la gente, que no se dejen engañar, que no les cometan fraudes , cualquier cosa, nosotros la damos a conocer aquí", comentó el mandatario federal.

Desde Palacio Nacional, AMLO pidió a los ciudadanos mantenerse atentos, consultar fuentes y asegurarse de de la información que se comparte, a fin de no caer en engaños y fraudes en redes sociales .

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los mexicanos no caer en una nueva estafa por internet , en la cual se ofrece dinero gratis utilizando su imagen.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.