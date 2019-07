Pide AMLO no culpar a austeridad de desabasto 

Al cerrar su gira por Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay quienes utilizan de pretexto la política de austeridad del Gobierno federal para no atender a la población en el sector salud.

"No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, porque ahora si no le dan la medicina en el ISSSTE a un paciente dicen: 'es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador, ya no va a haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada, ya, se acabó'", dijo.