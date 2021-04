Pide AMLO no ser cuestionado sobre las elecciones para evitar amonestaciones del INE

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, hizo un exhorto a los periodistas que asisten a La Mañanera para que no le sean realizadas preguntas relacionadas a la elecciones en México con el fin de hacer proselitismo en la conferencia matutina y sea acreedor de amonestaciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

En este sentido, AMLO pidió ayudo a los comunicadores a medir sus presuntas, con la premisa de que su trabajo es responder a lo que se plantea en La Mañanera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ayúdenme ustedes (la prensa), no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan les tengo que contestar porque si no van a decir ‘¿para qué las mañaneras?’”, declaró AMLO.

Leer más: Arranca la vacunación Covid-19 a personal educativo en Veracruz, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Coahuila

El presidente Andrés Manuel hizo este planteamiento luego de haber sido infraccionado por el INE respecto a una trasmisión de La Mañanera donde AMLO presumió logros en programas sociales del Federal en plena veda electoral.

Sin embargo el presidente aseguró que seguirá hablando de las elecciones en cuanto a comicios justos, sin fraudes, a que exista un derecho al voto y que haya democracia en las decisiones de la ciudadanía.

INE baja Mañanera

En los recientes días, el INE ordenó al Gobierno de México retirar una transmisión de la conferencia matutina donde el presidente Andrés Manuel habla sobre los apoyos sociales que se ha entregado en los estados.

En esa ocasión AMLO destacó que los estados más pobres, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son las entidades que más recursos obtienen en los programas sociales del Federal.

El presidente no presentó cantidades de los recursos destinados a estos estados debido a la veda electoral, sin embargo presumió explícitamente el programa social que entrega recursos a personas de bajos recursos.

Leer más: 10 estados presentan aumento de casos de Covid-19 por Semana Santa: Hugo López-Gatell

EL video sobre esta transmisión fue retirado de las redes sociales del Gobierno de México y las cuentas personales del presidente Andrés Manuel, donde todos los días se transmite La Mañanera.

AMLO reiteró que acatarán todas las órdenes del INE durante la veda electoral y confirmó que ya se habían bajado los videos de las redes sociales.