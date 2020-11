Pide Andrés Manuel López Obrador que no le lleven serenata por cumpleaños

Ciudad de México.- Mañana, 13 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cumple 67 años de edad, y ante la iniciativa surgida en redes sociales de llevarle serenata a Palacio Nacional, pidió que no se hiciera por las condiciones imperantes de la pandemia, que mejor desde casa mandaran una felicitación telepática.

López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953, en la comunidad de Tepetitlán, municipio de Macuspana, Tabasco, y hoy se encuentra a un día de cumplir años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Voy a cumplir 67 años, estoy bien gracias al creador, a la naturaleza y la suerte, que también cuenta", relató Andrés Manuel durante la Mañanera.

Posteriormente, anunció que a través de mensajes por redes sociales, hay personas que quieren llevarle serenata durante la medianoche para celebrar su cumpleaños.

"Me enteré por unos mensajes en las redes sociales, que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata, yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavia sigue afectando" declaró AMLO esta mañana sobre el festejo de cumpleaños que se le quiere realizar.

Además, el presidente del país reconoció que existe un amor sincero entre él y el pueblo, "un amor reciproco".

Así como me quieren a mi muchos, los quiero yo y un poquito más todavía

Aseguró que pasaría su cumpleaños con su familia, es decir, con su esposa y sus hijos e irían a comer.

Finalmente, agradeció las intenciones de la celebración pero recalco que no era neceseario, que mejor una felicitación a distancia, lo cual era suficiente.