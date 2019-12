Pide Beltrones presunción de inocencia por amparo y acusaciones

México.- El exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones emitió un comunicado para precisar algo referente a una nota que salió pubicada por Grupo Reforma y que tiene que ver respecto a la situación legar que actualmente el político vive.

Dicho trabajo periodistico fue titulado como “Indagan a Manlio” y fue publicada este jueves; de acuerdo con lo señalado por el político priista se puede leer lo siguiente.

"El procedimiento al que se hace alusión, fue un amparo antiguo presentado el 23 de julio de 2019- que se tramitó con el objeto de que en el caso de que existiera alguna investigación fabricada en mi contra, por declaraciones y falsas acusaciones se me permitiera acceder a los supuestos dichos, para defenderme y evitar, así, se cometiera un atropello".

Además Beltrones agregó que "ese recurso legal se interpuso debido al marcado interés que han demostrado diversos servidores públicos --del Estado de Chihuahua--, en medios de comunicación, redes sociales y foros nacionales, por encontrar “culpables” a modo. Maniobra política, pues".

De igual forma es pertinente referir que al “negar” que existiera alguna investigación en mi contra, el pasado 14 de noviembre de 2019 efectivamente se sobreseyó el juicio de amparo en mención.

Por último Manlio Fabio dijo que en ese tenor, solicitó se privilegie el derecho humano que asiste a todo gobernado a la presunción de inocencia, "mayormente cuando, como es el caso, no existen datos de que autoridades locales o federales realicen investigación alguna en mi contra por los hechos que se da cuenta en la publicación de referencia, en la que se realizan meras especulaciones sobre el tema".

"A lo largo de mi carrera pública, en el gobierno o en la oposición, seguramente he sido objeto de varias investigaciones y algunas canalladas escritas sobre mi persona. A todas he respondido. Seguro no serán las últimas. Volveré a responder", finalizó el exdirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).