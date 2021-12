Pide Cortés corresponsabilidad, unidad y sincronía

Ciudad de México.- Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional, llamó a los panistas, a Gobernadores, Alcaldes y legisladores a trabajar en sincronía y con corresponsabilidad a fin de enfrentar mejor los procesos electorales, recuperar votantes y lograr el objetivo de la Presidencia de la República.

Remarcó que si no van todos juntos los objetivos no se lograrán y, además, no se debe confundir a la ciudadanía.

En la sesión de Consejo Nacional, el dirigente panista expuso que la "ropa sucia se lava en casa" al llamar la atención por las críticas que obtuvo tras advertir que el partido estaba en condiciones de ganar sólo una Gubernatura.

También exigió corresponsabilidad y unidad en acciones y el discurso para no dar señales encontradas, en alusión a la asistencia de Gobernadores del partido al festejo de los tres años de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Necesitamos estar coordinados, necesitamos hacer equipo. La cosan no está para hacerlo de otra manera. Si unos en un Congreso local reman en una dirección y en otro Congreso reman de manera diferente y en el centro del País en otra que no coincide, no vamos a llegar a puerto, nos vamos a empezar a hundir entre nosotros mismos".

"La única forma es remar juntos, sincronizados, en equipo, sumando, es la única forma que lo vamos a lograr", afirmó Cortés entre aplausos de los asistentes.

Sostuvo que para enfrentar al Gobierno y hacer ver a los mexicanos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador miente y no tiene resultados se necesita que haya coordinación del llamado "sistema PAN", para que haya la misma comunicación hacia la gente.

"Llegó la hora de todos juntos, con nuestros roles, con nuestras tareas levantar la voz y decirle al Presidente: claramente estás mintiendo, estás engañando a los mexicanos.

"Tenemos que pensar en grande y atrevernos, con los pies en la tierra, y tenemos que pasar de la indignación y de la crítica a la acción conjunta, valiente, congruente y consistente pero juntos porque cuando no lo hacemos de manera conjunta es muy complicado, es confuso, necesitamos cohesionarnos en todos los aspectos", argumentó.

Explicó que el PAN no sólo tiene que buscar el voto del hartazgo y del rechazo, sino también el de la gente que sabe que tiene buenos Gobiernos y que sabe que están proponiendo soluciones para salir adelante.

Pidió a Gobernadores y Alcaldes que trabajen en resaltar los logros de los Gobiernos panistas, en hacer contraste frente a la administración federal.

Consideró que sólo así podrá captar a un electorado que ha dejado de creer en el PAN y por el que aún no vota por el partido.

"No somos perfectos, somos humanos, hay que decirle a la gente, pero decir que hay opciones políticas, que Acción Nacional es la mejor propuesta que tiene México, la mejor forma de gobernar.

"No somos perfectos, pero sí somos los mejores y eso nos debe llenar de orgullo", expresó sin ahondar en las causas del castigo al PAN.

Expuso que el partido, en el siglo 21, tiene que abrazar causas y no sólo dirigirse al electorado fiel, que varía entre 20 y 25 por ciento.

"Si queremos ganar tenemos que reconocer que mucha gente ya no cree en nosotros, que nos ven lejos, distantes, desgastados, que en algunos lugares en donde gobernamos perdimos por fallas humanas y que nos la recuerdan elección tras elección.

"Tenemos que reconocer que no todo lo hicimos bien. Tenemos que decirle a la gente que no somos perfectos, que somos humanos", insistió.

Al final de su discurso, Marko Cortés reiteró el llamado a ir en la misma dirección y cohesionados, pero ya en respuesta a las críticas que recibió cuando reconoció que el partido podría ganar en sólo un estado el próximo año.

"Necesitamos unidad de propósito. ¿Qué quiere decir unidad de propósito? Que jalemos juntos. ¿Saben cuál es el principal crítico de un panista? Otro panista.

"¿Saben que hay panistas que nada más se están frotando las manos para ver en qué momento te tropiezas con una piedra, sea chica, sea grande, para aventársete con todo? ¿Dónde está la solidaridad, el panismo en estos momentos difíciles? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde está la camaradería castrense? El debate, las ideas, el contraste son bienvenidos, son necesarios, pero dentro de casa", reclamó.

Recordó que en Acción Juvenil le enseñaron que los trapitos sucios se lavan en casa.

"Y hoy pareciera que el adversario principal que tiene el PAN a veces está dentro del PAN, y tú puedes enfrentar cualquier guerra, la más difícil, la más compleja, pero cuando las flechas vienen de atrás es imposible ganar la batalla.

"Al adversario hay que tenerlo de frente, y te preparas para ganarle, y sabes que está difícil y sabes que es cuesta arriba, y sabes que lo vas a lograr, porque tienes un Gobernador, otro Gobernador, una Gobernadora, Alcaldes, diputados, senadores, juntos, juntos todos", manifestó.

Insistió en convocar a la unidad de propósito y afirmó que nadie puede hacer críticas si primero no está dispuesto a ayudar y a comprometerse con una tarea concreta por el partido y por el País.

