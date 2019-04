Pide Delgado a CNTE creer en abrogación

Ciudad de México.- Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confiar en que durante este sexenio se abrogará la reforma educativa promulgada en el 2013 por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

El legislador solicitó a los líderes de la Coordinadora creerle al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El Presidente está de su lado, el Presidente está del lado de los maestros. El Presidente tiene toda la intención de que se abrogue la mal llamada reforma educativa. Entonces, eso debe dar confianza a los maestros", dijo en entrevista afuera de las oficinas alternas de la Secretaría de Educación Pública.

Expuso que la ruta para abrogar la legislación en la materia es hacer otra reforma constitucional y sus leyes secundarias.

"En política nunca se gana todo. Tenemos que construir un acuerdo político que transite en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores", afirmó.

El funcionario aseguró que existen las garantías para que en este sexenio no se repita la persecución contra los maestros, no se aplique una evaluación punitiva y no se atente contra los derechos laborales de los profesores.

Recordó que Morena tomó la decisión política de no discutir en el pleno de la Cámara baja el dictamen de la reforma educativa hasta no lograr un acuerdo con la CNTE.

Reconoció que su partido no tiene la mayoría de votos en Cámara de Diputados y el Senado para decidir la abrogación.