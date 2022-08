Pide Ebrard un nuevo tipo de ciudad en Cumbre del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022

México.- El canciller Marcelo Ebrard participó en la Cumbre del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, organizada por la ONU, donde expuso la necesidad de crear nuevos tipos de ciudades en Latinoamérica, con sociedades más igualitarias y reduciendo el impacto al medio ambiente.

Durante su intervención en la Cumbre del Hábitat de Latinoamérica celebrada en Guadalajara, Jalisco, Marcelo Ebrard aseguró que la "voz urbana" es un tema central en la política exterior de México, lo que a su vez implica la dimensión urbana y el diseño de las ciudades del futuro.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE) expuso que, al ritmo de crecimiento urbano que muchas ciudades están teniendo, principalmente en Asia, pronto habrá varias ciudades de más de 35 millones de personas.

Sin embargo, en el caso de México, América Latina y el Caribe, se ha reducido el ritmo de crecimiento urbano, lo que Ebrard considera un "gran privilegio" y oportunidad para planear nuevas ciudades.

"Hay no sólo muy buenas ideas, sino que no tenemos ya las tasas de crecimiento urbano que llegamos a tener hace algunas décadas. Eso quiere decir que tenemos una inmensa oportunidad, si ustedes toman en cuenta eso, más la tecnología de la que disponemos, más los recursos que tenemos, para poder planear y hacer otro tipo de ciudad. Es un gran privilegio que tenemos como generación", recalcó.

Aseveró que como tenemos la obligación de lograr un nuevo tipo de ciudad, con sociedades más igualitarias, e incluso afirmó que la política exterior de México será "feminista" para alcanzar este objetivo.

"Nuestra política exterior va a ser feminista (...) porque es la más grande transformación social en esta generación, no hay ninguna posibilidad a futuro si no organizamos una sociedad de cuidados, si no garantizamos la libertad de las mujeres, si no garantizamos las opciones de género en toda nuestra legislación (...) es otro tipo de sociedad la que estamos organizando y queremos tener, más igualitaria en todos los sentidos", explicó el canciller mexicano.

"Las ciudades pueden ser un hoyo negro por su carácter depredatorio respecto al ecosistema, o pueden ser una nueva oportunidad para la humanidad si la organizamos de otra forma", concluyó Marcelo Ebrard.

La Cumbre del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 inició el pasado lunes 22 de agosto, se trata de un espacio que reúne a especialistas, políticos y activistas para dialogar sobre cómo convertir las ciudades en espacios más incluyentes y sostenibles.

De esta manera se busca alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para 2030, para lo cual es fundamental que se erradique la violencia y la discriminación en los hogares, escuelas y centros de trabajo.

La Cumbre es organizada por la ONU, la SRE y la Universidad de Guadalajara, y en ella participan casi 1,700 gobernantes, académicos y organizaciones civiles de todos los países de América Latina y el Caribe, con miras a realizar una agenda común urbana.