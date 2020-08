Pide López-Gatell no sobrestimar reinfecciones

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró que no se deben sobrestimar los casos de reinfección de Covid-19 debido a que representan un porcentaje muy pequeño respecto del total de personas que han sido contagiadas.

Luego que el director del IMSS, Zoé Robledo, expuso el caso de una residente de ese instituto, la cual podría haberse reinfectado -sin que todavía se tenga el resultado de laboratorio-, López-Gatell dijo que estos casos dependen de muchos factores, entre ellos la capacidad inmunológica de cada persona.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No sobrestimemos el significado de estos casos, no es ni el primero ni será el último, ni ocurrieron recientemente, han estado ocurriendo a lo largo de toda la pandemia", indicó.

"¿Cuántos hay? Puede haber un número importante si consideran los casos que se han relatado, pero si se compara con la enorme cantidad de casos que han estado implicados en esta pandemia, más de 22 millones, es una proporción sumamente pequeña".

Durante la conferencia realizada en Palacio Nacional, se le preguntó a Robledo sobre un caso sospechoso de reinfección y si esto complicaría la atención de la pandemia.

"Una residente del Seguro Social que enfermó, se recuperó de Covid y lo que nos reportan de la Dirección de Prestaciones Médicas es que hace aproximadamente cuatro meses fue que tuvo la enfermedad y hace dos meses se expuso, no laboralmente, a una persona con Covid-19 y se han tomado muestras para investigar el caso", comentó.

"Sin embargo, lo que nos reportan es que a la fecha no se tienen resultados del exudado faríngeo, entonces, no se han enviado a los laboratorios de la red de vigilancia e investigación epidemiológica, por lo cual todavía no lo podríamos confirmar".

Te podría interesar:

Covid-19 México | 28 de agosto: Suman 63,146 muertes y 585,738 contagios

Ssa se niega a revelar modelo matemático de contagios de Covid-19; INAI ordena dé a conocer

Vacuna contra el Covid-19 sería gratuita y universal: Hugo López-Gatell