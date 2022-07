Pide Mario Delgado a Monreal no condicionar proceso rumbo a 2024 

México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, demandó al senador Ricardo Monreal no condicionar su participación en el proceso interno rumbo a la elección presidencial de 2024.

"En el caso del senador Monreal, pues yo siempre lo voy a reconocer como un referente muy importante en nuestro movimiento.

"Yo creo que no deberíamos, nadie, poner condicionantes en la participación en este movimiento, más que la convicción de seguir impulsando el proyecto de Transformación nacional de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador", afirmó.

Esto luego de que el coordinador de los senadores de Morena advirtió el domingo que si el partido se mantiene en que el candidato presidencial sea producto de una encuesta, no tendrá sentido participar.

"Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia", dijo el legislador morenista.

Delgado afirmó que la única condicionante para ser candidato de Morena, en cualquier cargo, es que se someta a una encuesta.

"Creo que es la única condicionante que existe para participar en este movimiento y nadie podría sugerir algún otro tipo para participar. Porque, ningún interés particular, por legítimo que sea, ninguna ambición, ningún deseo personal, puede estar por encima de un proceso histórico.

"Entonces, bienvenidos todas y todos aquellos, que nos una la convicción y que nos unan los principios para continuar con esta Transformación", añadió.

Personajes ligados a Monreal le dieron su respaldo, y coincidieron con él en que las encuestas en Morena son una simulación para legitimizar a quien decida la cúpula, no al candidato idóneo.

"Las encuestas de Morena son una farsa. Hace un año inició la imposición de la corcholata favorita para la Candidatura Presidencial. Si se consuma la imposición, habrá división. Hay que evitarlo, ¡seamos demócratas en serio!", escribió en su cuenta de Twitter el senador suplente de Monreal, Alejandro Rojas.

Y llaman a aspirantes al Edomex

Este martes, la dirigencia nacional de Morena se reunirá con los 67 aspirantes a la candidatura a la gubernatura del Estado de México, para explicarles los detalles del proceso interno.

A las 10:00 horas, en un hotel capitalino están citados los abanderados, entre ellos el senador Higinio Martínez, la secretaria de Educación, Delfina Gómez y el titular de Aduanas, Horacio Duarte.

Así como Alcaldes e integrantes de la dirigencia nacional y estatal. Los funcionarios tendrán que pedir permiso, pues el encuentro es en horario laboral.

En conferencia de prensa, Delgado resumió que se aplicarán dos encuestas, una de reconocimiento y otra definitiva, en la que podrían participar de 2 a 7 precandidatos.

Indicó que tanto el Consejo Estatal del Estado de México como el Consejo Nacional harán una propuesta de tres aspirantes.

"En conclusión, el resultado de las encuestas, más las sugerencias y opiniones del Consejo Estatal y el Consejo Nacional, determinarán los nombres de la encuesta final para tener a la responsable o a el responsable de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México", añadió el morenista, quien recordó que los resultados están antes del 10 de agosto.