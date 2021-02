Pide Morena revisar impacto de reforma de Peña

Ciudad de México.- Morena en Cámara de Diputados demandó a los grupos parlamentarios revisar los resultados de la reforma energética de 2013 para poder hacer los cambios que propone el Ejecutivo federal en el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad.



En el Parlamento Abierto sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que se hará una corrección sobre los resultados de la reforma del sexenio pasado.



"Tengamos un diagnóstico preciso, éste es el propósito de este Parlamento Abierto, debemos tener con honestidad un diagnóstico preciso, debemos revisar con precisión y con una lupa qué se ha hecho con relación a la capacidad instalada y al otorgamiento de permisos.

"¿Por qué no buscamos en una revisión, en un análisis justo, legal, social, prudente? Esta reforma va a beneficiar a los mexicanos, no sólo a la Comisión Federal de Electricidad, que es patrimonio de los mexicanos, a todos, va a beneficiar el mercado", expuso el también coordinador de Morena.

Cuestionó que haya zonas superavitarias, el noroeste y el este, y que en las penínsulas, tanto la de Baja California, como la Península de Yucatán, estén deficitarias de energía.



También planteó que no haya habido inversión en interconexión, y acusó que el reglamento de la ley haya puesto en desventaja, de manera tramposa y fraudulenta, a la Comisión Federal de Electricidad.



Dijo que se impide reconocer sus energías limpias y se obliga a que compre certificados en beneficio de privados.



"Yo le digo a quienes lo impulsaron, algunos fueron subsecretarios en aquella ocasión, otros eran legisladores, que privilegiemos no el negocio; privilegiemos sí, que haya utilidades, pero en la libre competencia, que sea justo, que no estemos nosotros permitiendo que se sigan disfrazando subsidios", demandó en la discusión de la iniciativa presidencial.



Sostuvo que el costo de la energía en ninguna de sus tarifas se ha reducido y que los generadores independientes, los de autoabasto, se han venido beneficiando desde 1992, pero ese beneficio no se ha reflejado en la economía del País.



"No llegaron las inversiones millonarias, no se mejoró la competitividad del País, reflexionemos de verdad, con madurez, con sensatez, con responsabilidad pública.



Con esta ley, que es vigente, se está fomentando el subsidio disfrazado, de espaldas a los mexicanos, que estamos absorbiéndolo todos; la reforma no cumplió con su propósito, aseguró.



Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, argumentó que la iniciativa preferente es el momento culminante del proceso de rescate de la CFE que inició en diciembre de 2018 con la llegada del nuevo Gobierno.



Aseguró que las acciones del presidente en la materia se han apegado al marco legal vigente, pero advirtió que ya no es posible seguir aprovechando los pocos aspectos benéficos de la reforma de 2013.



Sin entrar a la controversia de que se incumplan las metas de transición energética y desplazamiento de energías limpias, Padierna afirma que la iniciativa permitirá tener precios accesibles, disminuir tarifas eléctricas y reducir subsidios gubernamentales.



"Sólo con esta reforma es posible evitar que la CFE siga debilitándose, garantizar la seguridad energética y detener la privatización.



Decir que la CFE tiene energía cara y sucia y que los privados tienen energía limpia, casi rechinando de limpio, es un debate maniqueo, expuso.



Aseveró que sí se podrá mantener energías limpias, con las hidroeléctricas y con las plantas de los privados, granjas solares y parque privados.



Sin embargo, descalificó las subastas, al señalar que son una simulación, porque ocultan el costo real de la generación de energía privada.



Indicó que no se considera, por ejemplo, el costo de posteo, el cual cubre la CFE.



Reclamó que los privados no entregan la energía que les corresponde y aun así les paga la Comisión, por lo que se propone cambiar la figura de los contratos.

La propuesta es respetar todos los contratos privados siempre y cuando no rebasen el 50 por ciento en la producción, porque entonces dejaría de respetarse la Constitución que da la rectoría del sector al Estado.