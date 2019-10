Pide Polevnsky anular interna de Morena 

Cd. de México, México.-Aunque ganó la votación de su distrito electoral, el 24 de Naucalpan, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, insistió en que se debe cancelar el proceso de elección interna para renovar la dirigencia del partido.



Polevnsky minimizó la asamblea distrital morenista y subrayó que asistió a participar para "cumplir" el protocolo establecido en los Estatutos.

"Aunque ganara por un millón de votos, estaría por la anulación, vine para cumplir", dijo en entrevista.La aspirante a presidir el CEN, quien ha insistido en que la dirigencia se elija por encuesta, obtuvo 211 votos en la asamblea morenista y quedó entre los 10 consejeros -cinco hombres y cinco mujeres- que pueden aspirar a llegar al Congreso Nacional.

Yeidckol Polevnsky insiste en cancela el proceso interno para la elección de la nueva dirigencia nacional de Morena. | Reforma



Polevnsky señaló, sin embargo, que el proceso electivo ya está "judicializado", por lo que no estará en firme el triunfo de quien resulte electo por los congresistas el 23 y 24 de noviembre, pues se debe esperar a que se pronuncie el Tribunal Electoral federal sobre la legalidad del mismo.



"Ya está judicializado. Mucha gente encontró que no está en el padrón e impugnaron, tienen toda la razón y todo el derecho (...). Hay que esperar porque necesitamos saber varias cosas, primero, qué dice el Tribunal sobre el padrón".



"El proceso está en dos vías: las impugnaciones que están unas en la Comisión de Honestidad y Justicia y otras en la Sala Superior y otras que son las que están en Morena y tenemos que revisar. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Estatuto, hicimos la convocatoria y estamos haciendo las asambleas", indicó.



Polevnksy dijo que hay cientos de otras impugnaciones relacionadas con la auditoría al padrón y a que no se informó con tiempo suficiente el lugar donde se desarrollarían las asambleas distritales.