Pide Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa controlar violencia para que población vaya a votar

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel en coordinación con la federación tendrán que controlar la violencia en la recta final que se encuentran las campañas políticas, para evitar que los ciudadanos se ahuyenten de las urnas el próximo 6 de junio, afirmó el candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Mocha Moya.

Recomendó tener cuidado de que no se presenten más hechos violentos, así como que no se desencadenen situaciones de inseguridad, que es la antítesis de la democracia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El morenista precisó que “yo no traigo vigilancia y voy a seguir así”, pero espera que el asesinato de Joel Ernesto “N” sea un hecho aislado en estos momentos en el estado.

Leer más: Morena pelea en tribunales para tener las candidaturas comunes con PAS

Sin conocer mayores detalles del ataque al jefe de la Policía Estatal Preventiva, dijo que se debe de cuidar la seguridad en el estado, y evitar que se extienda el día de la jornada electoral.

Confió en el gobernador Ordaz Coppel y los contactos que tiene con la federación para garantizar la seguridad a los sinaloenses, y lo único que puede hacer en estos momentos, mencionó, es pedir que se controle la violencia y no se vaya a presentar el 6 de junio.

Alianza Morena-PAS

Rocha Moya dijo que el resto de los candidatos a la gubernatura puede decir lo que gusten y proceder, aunque de manera particular, dijo que no temer a cualquier señalamiento o denuncias, porque desde el inicio se ha cuidado en no poner en riesgo un proyecto con expectativa de ganar.

Mencionó que la alianza con el PAS-Morena sigue firme, porque las candidaturas de ambos partidos no tienen ningún problema, y seguirán trabajando unidos trabajando para Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez.

Pide a Zamora no mentir

“La característica de Mario (Zamora) es mentir y lo agarraron en la mentira, y le tuvieron que aclarar, a eso se ha dedicado, no es raro que haya incurrido, ya le aclaró y Vizcarra tiene una determinación”, se refirió Rocha Moya en cuanto al desmentido del empresario sinaloense respecto a una publicación digital de un medio nacional de su adhesión a la candidatura de la

Coalición Va por Sinaloa.

“Jesús (Vizcarra) es amigo de nosotros, como lo dice él, pero nosotros no podemos presumir que nos apoya, él tiene una militancia y tampoco no podemos presumir, en primer lugar nunca nos ha dicho que nos apoya y respetamos, es amigo personal y yo estuve en Monterrey visitándolo por el tema de su esposa, Alma, que es amiga de nosotros, pero creo que se pasó de lanza el candidato del PRIAN y lo agarraron en la mentira de bote pronto”, agregó.