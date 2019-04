Pide Rojas abrir afiliación en Morena 

Cd. de México, México.-El consejero Alejandro Rojas Díaz Durán llamó a que se abra la afiliación de Morena, y criticó que la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, se asuma como personera del Presidente Andrés Manuel López Obrador y manipule el padrón de militantes.



"Yeidckol y su nomenclatura están llevando a la deriva a Morena. No le ayuda en nada a Morena ni al Gobierno de México que nuestra dirigente nacional se asuma como personera del Presidente. Ella siempre ha sentido desprecio por las bases de Morena, nunca ha hecho una gira para escuchar exclusivamente a los protagonistas del cambio verdadero. Se escuda en detrás de la alta investidura presidencial para amenazar, insultar y amedrentar dentro de Morena a toda la militancia y afuera, lanza toda clase de improperios ", afirmó.



En conferencia de prensa, reprobó que el padrón de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) esté cerrado con el pretexto de la infiltración.



"Quieren manipular un padrón cerrado para que ella (Yeidckol) y su nomenclatura utilicen las estructuras y los órganos internos para imponer a los futuros congresistas afines a ellos y a partir de ese padrón cerrado elijan a los futuros dirigentes nacionales, estatales, municipales, tanto de las alcaldías como de la Ciudad de México, a fin de que se perpetúen los mismos grupos e intereses que ya se apoderaron de la burocracia partidaria y del financiamiento público", afirmó.

.@PartidoMorenaMx tiene que iniciar inmediatamente una campaña nacional de afiliación: https://t.co/2nzu7qannG — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) 21 de abril de 2019



El morenista propuso que se abra la afiliación, que los candidatos sean elegidos a través de encuestas diseñadas por la UNAM y que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la elección de la nueva dirigencia.

"Que se abra la afiliación y haya elección abierta a todos los ciudadanos, organizada por el INE, y para que no tenga casi costo, se puede utilizar el software que ya tiene el INE y sólo que se coloquen urnas en las zonas más alejadas del país y que no tengan cobertura telefónica.Esa elección tendría mucha más legitimidad democrática que cualquier otro método de elección", dijo.La dirigente de Morena, continuó, tiene la facultad de iniciar una campaña nacional de 90 para convocar a la afiliación abierta.Respecto a una posible expulsión de Morena, Rojas aseguró que no lo podrán expulsar de ese partido porque le asiste la razón y el derecho pero sobre todo porque ha señalado hechos fundados con pruebas fácilmente corroborables en los estados en donde actualmente hay procesos electorales en curso y están ante las autoridades competentes.

La @CNHJ_Morena violó el debido proceso: NO ME NOTIFICARON de esta audiencia. Ellos saben en dónde vivo y en dónde notificarme. pic.twitter.com/275D7htfht — Alejandro Rojas Díaz Durán (@arddmx) 17 de abril de 2019



Lo que sucede al interior de Morena, explicó, es la diferencia de dos visiones, la de Polevnsky y la nomenclatura y la de las bases de la militancia.



"Cientos de líderes que se sienten identificados con esta propuesta de que haya elecciones libres, democráticas, y que se abra la afiliación y que además las encuestas las haga la UNAM, hay consenso en las bases con estas propuestas", manifestó.



En tanto, consideró que Morena tiene posibilidades de ganar en todos los estados donde hay elecciones locales este año porque la mayoría de los ciudadanos se identifica con el proyecto de López Obrador.