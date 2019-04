Pide Senado a FGR atraer caso Zacatecas 

Cd. de México, México.-Con el respaldo de la bancada del PRI, el Senado pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer las investigaciones en contra del ex Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, acusado de presunto enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada y malversación de recursos públicos.



Geovanna Bañuelos, coordinadora del PT en la Cámara alta, informó que se solicitó la intervención del organismo federal para continuar con las indagatorias contra del ex mandatario local, ex colaboradores y familiares, por el presunto desvío de 300 millones de pesos a través de 24 empresas fantasmas, contratos millonarios al margen de la ley sin transparentar a medios de comunicación o redes sociales.



"Además, se les acusa de soborno en licitación de obras públicas, adquisición de bienes muebles, desvío de recursos públicos, compra de terrenos a través de prestanombres, expropiación indebida de predios y otras presuntas irregularidades", sostuvo.



De acuerdo con la legisladora, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no sólo fue omisa, sino que fue completamente irresponsable con su obligación de impartir justicia.

Los senadores del PRI apoyaron que el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes sea investigado. | Reforma



"Se requiere la firme voluntad política de combatir la impunidad y la corrupción desde todas las trincheras, desde cualquier puesto público", dijo.