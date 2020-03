Pide Sheinbaum no salir de casa

Ciudad de México.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió esta noche abiertamente que capitalinos se queden en sus viviendas para inhibir posibles contagios por Covid-19.

En un mensaje videograbado y publicado en su cuenta de Twitter, la Mandataria informó que hasta hoy se reportan 31 casos de personas enfermas por Covid-19 y lamentó el caso del primer fallecido desde ayer en México.

Sheinbaum dijo que no comparte la idea de tener medidas drásticas, pero dijo que al reducir la curva de contagios se superará más rápido la contingencia.

Los convoco, las convoco, a que seamos responsables. Eso significa quedarnos en casa a menos que sea necesario salir, dijo.

"No contagiar y no contagiarse. No saturar nuestro sistema de salud, público y privado y quedarnos en casa", pidió la Jefa de Gobierno.

Mensaje importante sobre el Covid-19 hoy jueves 19 de marzo. pic.twitter.com/3CU6XkB78n — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 20, 2020

Entre los grupos más vulnerables, recordó, se encuentran los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas y agregó que, según experiencias internacionales, las medidas efectivas son el reposo y aislamiento de enfermos.