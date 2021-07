Pide Vicente Fox enjuiciar a AMLO por enviar a su hermano a recibir dinero ilícito

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada cuestionó si también se enjuicia a los que "ponen a su hermanos a recibir dinero ilegal", haciendo referencia al video en el que se puede ver al hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Martín Jesús, recibiendo un sobre con billetes de parte del ex titular de Protección Civil, David León.

El día de ayer, en su espacio en el portal Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola reveló un archivo multimedia donde se observa que el familiar del jefe del Ejecutivo, también llamado "Martinazo" toma de las manos de León Romero un sobre amarillo que contiene 150 mil pesos, de acuerdo a las cuentas que los dos personajes hicieron, el cual menciona que es para "su hermano". Se piensa que dicho efectivo fue usado para las campañas de las elecciones de 2015, primeros comicios en los que Morena participó como partido nacional.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Fox Quesada, a propósito de la consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, preguntó si también se procesa a aquellos funcionarios que mandan a sus hermanos a "recibir dinero ilícito", en clara alusión al videoescándalo del menor de los hermanos López Obrador.

Cabe señalar que minutos antes, el ex jefe del Estado mexicano compartió la publicación del conductor de W Radio y colocó varios emoticones de una "rata".

Fox insiste en enjuiciar a AMLO

Vicente Fox Quesada ha sido insistente en llevar a juicio al presidente López Obrador, pidiendo que sus casi tres años de gobierno sean considerados como acciones de administraciones pasadas, como lo contempla la pregunta de la consulta popular.

En este sentido, exigió que se condene al titular del Poder Ejecutivo Federal por el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y por el desabasto de medicamentos oncológicos, especialmente para niños con cáncer, que ha provocado la estrategia de combate a los monopolios de las farmacéuticas nacionales que ha encabezado la Cuarta Transformación.

El 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará miles de casillas a lo ancho y largo de la república mexicana a las que los ciudadanos podrán acudir para elegir si se investiga y, en su caso, se procesa a ex funcionarios de sexenios pasados que, con sus acciones, hayan dañado a los mexicanos y al país. Cabe aclarar que la pregunta que se hará no menciona específicamente a ningún mandatario, es decir, no aparecerán los nombres de expresidentes.