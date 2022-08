Pide defensa de Murillo Karam invalidar pruebas

CDMX.- La defensa da Jesús Murillo Karam pidió al juez de la causa declarar prescrito el delito de tortura y aplicar la norma con la penalidad más baja en el ilícito de desaparición forzada, los cuales le imputan junto con delitos contra la administración de la justicia en el caso Iguala.



Aunque desde el sábado pasado Murillo dijo que hoy presentaría pruebas de descargo como documentos y fotografías, sus abogados Javier López, Antonio López y Elba Marina Vázquez manifestaron al juez de control que no sería así y que su defensa sólo sería argumentativa, con base en los datos de prueba que ya están incluidos en la carpeta de investigación.



Durante la audiencia de vinculación a proceso, programada hoy a las 8:00 horas e iniciada a las 9:19 horas, los abogados señalaron que el delito de tortura prescribió desde el 27 de octubre de 2017 y que ya no puede imputarse a Murillo Karam, porque no fue denunciado antes de esa fecha.



También solicitaron invalidar como pruebas las tres ruedas de prensa que rindió el ex Procurador General de la República relacionadas con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Vázquez expuso que aceptar como pruebas las conferencias del 6 y 27 de octubre, 7 de noviembre de 2014 y 27 de enero de 2015 violan su derecho a la no auto incriminación.

La primera de ellas es donde Murillo acepta que es responsable de dirigir la investigación.

Dicha rueda de prensa fue exhibida por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador como una prueba de la admisión de responsabilidad del ex funcionario.

Durante la diligencia, el Juez Marzo Antonio Fuerte Tapia se molestó que el abogado Antonio López leyera una jurisprudencia de la Corte en la que refiere que un juzgador incurre en "notoria ineptitud" cuando no aplica la norma adecuada en un delito.



"Usted debe moderar su actitud porque ha estado faltando al respeto al aducir argumentos contrarios a mis resoluciones, invocando esa tesis de manera tergiversada, levantando la voz; lo apercibo de que si sigue con esa actitud lo voy a expulsar de la sala.

"Debe moderar su intervención, este no es un debate ni una charla, yo soy el moderador y está usted ante un juez", reprendió el juez al abogado Antonio López.

