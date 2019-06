Pide gobernador de Veracruz indagar posible nepotismo

Ciudad de México.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, consideró este viernes que se tendrá que averiguar si el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, es su primo, pues el supuesto parentesco se remonta a su abuela.

"Eso tendrá que averiguarse por lo siguiente: tiene que ver con mi abuela, nosotros, con una González y otros, no recuerdo otros apellidos, decidimos decirnos primos y ya, yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela, en paz descanse ¿Cómo me voy a meter en la vida privada de mi abuela?", dijo en conferencia de prensa.

En este sentido exhortó a la Contraloría del estado, investigar si existe nepotismo.

"Solicitaré a la contralora que investigue, yo vuelvo a insistir: mis apellidos no son Guerrero ni Pérez, mis apellidos son García Jiménez y no hay ningún García ni Jiménez que sea de mi familia en el gobierno, afirmó.

Aseguró que ha cumplido con el compromiso de colocar al frente de dependencias a gente con base a sus perfiles, dejando de lado "amiguismo y familiaridad".

Añadió que de su familia directa, que comprende cinco hermanos, ninguno está trabajando dentro del Gobierno del estado.

Ayer, tras ser cuestionado sobre presuntos actos de nepotismo en el Gobierno de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el mandatario estatal tiene que ofrecer una explicación.

"Nosotros estamos recomendando que no haya nepotismo, que no se le dé trabajo a familiares, que no pase lo que sucedía antes, por ejemplo en Veracruz, que el papá era Gobernador, el hijo presidente (municipal), el otro hijo senador. O sea, ya no. Basta de nepotismo", dijo en la conferencia mañanera.

"Ya se hizo la denuncia y estoy seguro que Cuitláhuac, que es un hombre honesto, íntegro, nada que ver con los gobernadores anteriores, tiene que dar una explicación", exhortó.