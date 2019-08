Pide madre de Lozoya aplazar suspensión 

Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, pidió a un juez federal que la suspensión definitiva que le concedió para no ser aprehendida, empiece a tener efecto a partir del momento en que pise territorio nacional y no ahora.



De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, la madre del ex director de Pemex presentó el lunes pasado su solicitud ante Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.