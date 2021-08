Pide magistrada del TEPJF recuento de votos en Campeche y desata conflicto

México.- La magistrada decana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, solicitó, en pleno plazo límite para emitir sentencia sobre la validez del conteo en los distritos federales, que se hiciera un recuento de los votos en la elección del estado de Campeche.

La petición de la magistrada provocó discusiones entre los diferentes integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, lo que ocasionó que se instara a un receso de la sesión para poder conocer el proyecto de la jurista.

En sesión virtual, luego de que Otálora solicitara volver a contabilizar los sufragios totales en los comicios electorales del estado de Campeche, la magistrada Mónica Soto, exhortó, con "todo respeto", señalar que se trataba de una "falta grave" el hecho de que la decana haya puesto en la mesa dicha solicitud sin antes hacerlo informado a todos los miembros de la Sala Superior.

Expuso que al tratarse de un asunto de elemental importancia, ya que se tendrían que abrir, de nueva cuenta, todos los paquetes electorales correspondientes a dicha entidad, por lo que ella no estaría dispuesta a votar una propuesta que desconoce.

Tras las primeras quejas, el magistrado presidente interino Felipe Fuentes cedió la palabra a Janine Otálora, quien mencionó que el asunto que había propuesto se trataba solamente de ajustes mínimos, por lo que pidió un receso de media hora.

No obstante, ello volvió a molestar a la magistrada Soto, la cual enfatizó que no le parecía correcto que la decana solicitara el receso, ya que ella no era la agraviada, sino, por el contrario, la causante de la disputa.

A los reclamos se sumó el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien señaló que "yo no lo leí a las tres de la mañana, yo a esa hora duermo", ello después de que Mónica Soto recordará que el proyecto de Otálora llegó a las 2 de la madrugada. Ante ello, Vargas Valdez propuso que el asunto se dejara para otra sesión recibiendo el apoyo del resto de los magistrados.

Sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón respaldó a Otálora y señaló que los proyectos de Soto y Vargas habían llegado apenas tres y cuatro horas antes de que se llevara a cabo la sesión.

Leer más: "Estaba a punto de echarme un coyotito": responde AMLO a Joaquín López-Dóriga

Tras ello, el magistrado presidente interino ordenó un receso de 30 minutos, en medio de las insistencias de la magistrada Mónica Soto que reprochaba que había una mayoría interior en la Sala Superior del TEPJF, acusando que a ella la han excluido de la misma, como pasó hace tres semanas cuando 5 de los miembros votaron la destitución de José Luis Vargas Valdez.