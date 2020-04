Piden a AMLO rectificar en plan económico

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar otro plan para rescatar la economía porque se olvidó de diversos sectores que buscaban su apoyo.

Presidente, gobernar es también rectificar, manifestó en un mensaje dirigido al Mandatario.

Señaló que el informe del domingo pasado fue una "desgarradora sorpresa" porque se esperaba más de él.

Para pesar y perjuicio de todos los mexicanos, lo más relevante del discurso presidencial del pasado domingo es todo lo que no nos dijo: sus omisiones, sus olvidos y los olvidados, expuso el líder de MC.

Dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Foto: Reforma

Advirtió que el Presidente parece no entender el momento en que está el país y su administración.

"Hay momentos en la historia de la humanidad que son momentos definitorios, donde las naciones se juegan más que las diatribas políticas, se juegan la vida y el futuro. Esta pandemia global nos pone justo ante un momento como ese y usted parece no comprenderlo. Entre sus verdades y los hechos, hay un abismo de diferencia", aseveró.

Castañeda recriminó que México sigue sin plan, aunque el Presidente afirme lo contrario.

Aseguró que no hay una respuesta específica y clara para atender la peor pandemia del siglo, ni en términos sanitarios ni económicos.

Presentó un informe, el mismo informe que hubiera dado sin coronavirus, con o sin crisis. O díganos, ¿qué de lo que tenía planeado dejará de hacer para atender la contingencia?.

También le reclamó al Presidente que faltara a la verdad porque dio cifras que no se sostienen o que esconden la verdad.

"Los números aislados, sin perspectiva, sin la dimensión real de lo que se necesita en una crisis como esta, no son más que estadísticas frías con el peligroso poder de volver estéril la realidad. Presidente, por el bien de nuestro país, los números tienen que decirnos más de lo que usted desea que nos digan", mencionó.

Advirtió que dicho informe demostró que no hay liderazgo para conducir la crisis.

"O peor aún, que está siendo utilizado en perjuicio de México. Usted, como nosotros, sabe que una buena parte de los mexicanos lo respalda, lo escucha, y lo sigue. Le pedimos por el bien del pueblo al que se debe que no utilice el poder de su palabra para llevarlos por el camino equivocado".

El también senador le reprochó a López Obrador que haya obviado todas las propuestas que expertos le hicieron llegar e ignore los llamados a un acuerdo nacional.

Incluso, indicó, al Presidente se le olvidó en qué consiste el neoliberalismo.

"Su plan es más neoliberal que el de sus adversarios. Intensificar la mal llamada austeridad, no usar recursos públicos para estimular la economía, no dar créditos y prórrogas a empleados y a quienes generan esos empleos, es justo lo contrario de lo que hoy necesita la economía.

Se necesita que le inyecten recursos, no desaparecerlos; se necesita que haya consumo. Hoy somos el único país del mundo que se aferra al austericidio, condenó Castañeda.

Manifestó al Presidente que no se le ha pedido condonar impuestos, pero sí otorgar facilidades para pagarlos en plazos razonables, luego de la crisis sanitaria, cuando la actividad económica se regularice.

Sin facilidades, los contribuyentes simplemente no podrán pagar sus impuestos, dijo.

"Y si no pagan, entonces sus programas sociales no se podrán sostener. No nos engañemos, no puede distribuirse una riqueza inexistente y no puede repartirse lo que no se tiene".