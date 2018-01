Piden a González Flores no ser operador electoral de El Bronco

Nuevo León.- Durante los primeros minutos de este lunes Manuel González Flores, rindió protesta como gobernador interino de Nuevo León, ante la licencia que el 22 de diciembre se autorizó al mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón para ausentarse del cargo, del primero de enero al primero de julio de 2018, para dedicarse de tiemplo completo a concretar su aspiración de contender como candidato presidencial independiente, si cumple los requisitos para su registro.

Durante la sesión extraordinaria para la toma de protesta de González Flores, que inició a partir de las 23:48 horas del domingo, y concluyó en los primeros minutos de este lunes, el representante del partido Movimiento Ciudadano, Samuel García, comentó por qué ese día se opuso a la licencia a Rodríguez.

El C. Gobernador Interino Manuel González Flores en la foto oficial después de la toma de protesta en Congreso del Estado. @ManuelGzzF pic.twitter.com/OKCgpLmKto — Gobierno Nuevo León (@nuevoleon) 1 de enero de 2018

Precisó que El Bronco faltó a su promesa de integrar un gabinete con los mejores ciudadanos del estado, y en cambio lo formó con sus amigos. Además, dijo, el presupuesto estatal se ha desviado a temas electorales.

Exigió a González Flores que no apoye a candidatos independientes, y se dedique a cumplir la palabra que Jaime Rodríguez no pudo cumplir. Expresó que Nuevo León no merece funcionarios de cinco días por semana y que estén pensando en recabar firmas antes que en resolver los problemas del estado.

En tanto el coordinador priísta, Marco Antonio González Valdez, dijo estar seguro que Manuel González trabajará en bien del estado, porque conoce los planes y proyectos al haber sido Secretario General de Gobierno.

Afirmó que durante el interinato, tendrá una gran oportunidad de reencauzar el rumbo del estado, para satisfacción de los ciudadanos que confiaron en Jaime Rodríguez. Demandó resultados tangibles en seguridad, salud, educación, y una gestión responsable sin revanchismos ni protagonismos políticos.

El panista, José Luis Santos, expresó que en su partido no se dejan llevar por los likes ni por el Facebook. “Hace dos años y tres meses tomamos protesta al gobernador Jaime Rodríguez, que la gente eligió, porque creyeron en un cambio que lamentablemente no ha llegado”.

Jaime le falló a la gente que le creyó, iba a meter a los corruptos a la cárcel.

“Dijo que se acabaría la fiesta de los bandidos, pero los bandidos siguen de fiesta; la corrupción sigue a todo lo que da, con el cobijagate, funcionarios que dobletean -cobrando también en la Univesidad- y por delitos que han quedado impunes, pues si el fiscal Anticorrupción (Ernesto Canales), no lo pudo hacer con los funcionarios del gobierno anterior, menos lo hará con los de esta administración”.

Demandó a González que se dedique de tiempo completo a resolver los problemas, no a cumplir con sus intereses personales o los de su jefe (Jaime Rodríguez), “porque sus jefes son los ciudadanos, a los que usted debe cumplir”.

Hoy se le toma protesta para que sea gobernador, no coordinador de un candidato a la Presidencia, queremos que cumpla de tiempo completo para trabajar por Nuevo León, y se comprometa a dar resultados, demandamos que los recursos se apliquen correctamente, no para campañas de independientes ni de ningún candidato, dijo el diputado blanquiazul.

En su turno, Manuel González, afirmó que la lucha anticorrupción de este gobierno, se resume en 147 carpetas de investigación, 32 funcionarios vinculados, y 28 inhabilitaciones de ex funcionarios.

En este nuevo año necesitaré de ciudadanos fregones capaces de transformar conciencias alrededor de todo #México, únete a este equipo y cambiemos el rumbo de la historia. Si te interesa, mándame un mensaje directo. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 1 de enero de 2018

Afirmó que en ningún momento el programa Aliados Contigo ha sido un brazo electoral, y forma parte de cinco proyectos que son intangibles y se reflejarán sus resultados hasta la próxima generación, pues se han diagnosticado ya los requerimientos de 220 mil personas, el 30 por ciento de la población que debe recibir una atención especial para resolver sus carencias. Lo que permitirá que Nuevo León sea el primer estado en levantar bandera blanca para eliminar la pobreza extrema.

Aseguró que gracias a las medidas de saneamiento financiero, se logró reducir el déficit presupuestal de nueve mil millones de pesos en 2015 a dos mil millones para 2018.

Luego pasó a explicar, las “razones” que motivaron su interinato y la licencia de Jaime Rodríguez.

Señaló que el grupo independiente encabezado por El Bronco, reflexionó sobre la disyuntiva entre simple y sencillamente dejarse llevar por la gestión de apoyos a la Federación, ante el próximo cambio de gobierno, o dejar de lado la bandera independiente, y “unirnos a alguna causa partidaria y jugar hacia el futuro”.

En cambio, dijo, optaron por corresponder al apoyo que les dieron más de un millón de electores que les otorgaron su voto, y decidieron buscar “lo que sólo podemos darnos nosotros mismos”. Por eso, señaló al haberse lanzado Jaime Rodríguez a contender por la Presidencia, “nos encontramos en el umbral de tal vez, porque podemos obtener el triunfo presidencial, lograr condiciones nunca antes vistas para el estado”, en cuanto a obtención de recursos federales.

“Les aseguro que en febrero 19, una vez concluida la búsqueda de respaldos ciudadanos, el grupo independiente alcanzará un valor intrínseco, tendremos un valor con el cual podemos negociar con la federación”, concluyó el gobernador interino, entre aplausos de diputados del diputación permanente, y de los invitados especiales, funcionarios estatales, y magistrados del poder judicial.