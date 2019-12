Piden a Mario Delgado pruebas contra Felipe Calderón

Ciudad de México.- Legisladoras del PAN demandaron al diputado de Morena, Mario Delgado, presentar ante las autoridades las pruebas que sostengan sus acusaciones en contra del ex Presidente Felipe Calderón, a quien señaló como parte del Cártel de Sinaloa.

En entrevista, la senadora Xóchitl Gálvez aclaró que no es defensora de nadie, pero confió en que el coordinador del grupo mayoritario en San Lázaro tendrá las agallas para presentar la denuncia penal correspondiente, y aportar las pruebas que sustentan sus dichos.

"Que lo denuncie penalmente y que presente las pruebas Mario, yo creo que está obligado, si él tiene información, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, a presentar una denuncia penal y a hacerse de las pruebas y no sólo desacreditar a las personas. Yo no soy defensora de nadie, pero sí me parece que es importante", dijo.

Ayer, Delgado acusó al ex Presidente Felipe Calderón de ser parte del grupo delictivo al que su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presuntamente brindó protección durante su sexenio, es decir, el Cártel de Sinaloa.

La panista recordó que cuando ella inculpó a Manuel Bartlett de presunto conflicto de interés, presentó una denuncia con pruebas ante la Fiscalía General de la República.

"Yo cuando dije lo de Bartlett tuve las agallas de ir a denunciar a Bartlett y presentar las pruebas de las 12 propiedades que, por cierto, Irma Eréndira (Sandoval) no nos ha dicho qué pasó con las 20 empresas de la esposa y las 12 casas que no declararon en su conflicto de interés; entonces fui, hice la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Yo diría que el diputado Mario Delgado puede hacer lo mismo, si tiene datos que acreditan que hay personas involucradas, ahora sí que de lengua me como un taco, ojalá tenga las agallas para ir a presentar la denuncia penal", insistió.

En su turno, la panista Laura Rojas aseguró que no se deben adelantar vísperas ante una investigación judicial.

Rojas indicó que las complicidades en torno a Genaro García Luna deben ser señaladas a partir de las indagatorias del caso y no de juicios adelantados.

"Hay que ver cómo se desarrollan las investigaciones; yo creo que no hay que adelantar juicios de ninguna manera", expresó.