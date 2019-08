Piden a PRI ser Oposición responsable 

Chilpancingo, México.-El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, planteó que quien gane la elección de dirigente nacional del PRI impulse al partido como una Oposición responsable y sensata frente al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



El Mandatario estatal acudió a emitir su voto en una urna instalada en las oficinas estatales del tricolor.





Para la jornada de este domingo, en el Estado en Guerrero se instalaron 90 casillas, para un padrón de 53 mil militantes.

Ayúdanos. Da click en la estrella de Google Noticias y síguenos



Sobre este punto, Astudillo, reconoció que el padrón del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero "es muy limitado".



"Yo creo que es un proceso (el del PRI) en momentos complejos, momentos difíciles porque siempre los momentos de adversidad trae como consecuencia que el estado de ánimo de los militantes no sea el mismo que cuando se gana", dijo en referencia a las elecciones constitucionales del 2018.

En uso de mis derechos políticos, acudí este domingo a votar en la elección interna para elegir a la nueva dirigencia de mi partido el @PRI_Nacional. �� pic.twitter.com/orzZK187sO — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) August 11, 2019



"¿Usted cree que habrá un nuevo dirigente (a) fuerte después de que ya se cuestionó el proceso?", se le preguntó.



"Yo creo que el que gane la elección tiene la obligación política y moral de hacer una convocatoria a la inclusión y debe de incluir a todas las fuerzas, porque ni va a ganar todo porque también no estamos en condiciones de pensar que ganando su triunfo va a ser como para no darle participación a los demás. Y el que quien no gane, también acepte que en una elección se gana y ser pierde.



"Hay denuncias de que hubo cargada de los Gobernadores priistas, ¿Es cierto eso?", se le planteó.



"Los gobernadores (PRI) hemos tomado una determinación muy clara, pero creo que todo eso se ha cuidado. En Guerrero hemos sido muy cuidadosos, yo he dicho que quien participe o haya participado que se le respete y entender que esto es un proceso interno, no una guerra".

El PRI debe de convertirse en oposición responsable, pide Héctor Astudillo. | Reforma



Cuestionado respecto a si las denuncias de irregularidades que ha hecho la candidata Ivonne Ortega podrían derivar en su salida del partido, Astudillo consideró que eso no sería bueno para el PRI.



"Yo creo que cualquiera que se retirara del partido no sería bueno, no sería correcto. Yo espero que el quien gane, abran las brazos y suman a todos y los que no ganen, que entiendan que no pueden ganar dos porque un partido va a ser más fuerte en la medida de que tenga más fuerzas. Es que el partido no es de quien gane la elección sino de la militancia", dijo.



"Yo creo que el ganar no representa que se divida un partido, si ya de por si traemos el ambiente del 2018 que fue adversa (la elección constitucional) por eso yo creo que el que venga, sea de suma y de acciones inteligentes para que el PRI sea un contrapeso en este País, hablando políticamente".



Para el Gobernador, bajo la nueva dirigencia, el PRI debe mostrarse como un partido responsable.



"Reconstruirse y ser una Oposición sensata, responsable como lo ha sido el PRI", aseveró.



"Una Oposición de manifestar posiciones cuando sea conveniente, que critique responsablemente y con fundamentos. Pero también una Oposición que cuando las circunstancias permitan encontrar beneficios a la generalidad pueda ser una Oposición que razone el porqué ayudar a un Gobierno que está empezando y no es emanado del PRI".