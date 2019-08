Piden a Presidente veto federal a transgénicos 

CIUDAD DE MÉXICO.-Apicultores, comunidades mayas y organizaciones ambientales lanzaron un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que rechace la introducción de transgénicos en todo el País.



Esto, luego de que el pasado martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los gobiernos estatales no tienen facultades para prohibir los cultivos con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y que sólo la Federación puede decretar zonas libres de transgénicos.

"Esta resolución es una oportunidad para que el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, haga realidad sus promesas de campaña de rechazar la introducción y siembra de transgénicos en todo el país, enviando al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para que se prohíban los cultivos transgénicos en definitiva", expresaron en un pronunciamiento público.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos



La SCJN invalidó el decreto que declaraba al estado de Yucatán zona libre de cultivos con organismos genéticamente modificados, al determinar que es facultad exclusiva de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) establecer dichas zonas.



Por ello, los apicultores, comunidades mayas y organizaciones ambientales pidieron que el Ejecutivo Federal instruya a la Sader y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) para que den una respuesta positiva a la solicitud de las comunidades mayas de declarar los 10 municipios de Yucatán como zona libre de cultivos con OGM, petición que está congelada desde hace 7 años.

Muy relevante el efecto de la sentencia consistente en la exhortación de la #SCJN a las autoridades federales para que respondan las solicitudes sobre zonas libres de OGMs en Yucatán.

El Tribunal Constitucional utiliza todas sus atribuciones en beneficio de la gente. #DDHH https://t.co/1fnqT54hLX — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) August 13, 2019



En 2012, más de dos mil apicultores yucatecos de los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab comenzaron los trámites que exige el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de OGM, demandando la declaración de Yucatán como zona libre de cultivos con OGM.



Pero la respuesta de la autoridad agrícola federal fue que no existía la normatividad aplicable para dar paso a tal declaratoria por lo que tramitaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida por la omisión de las autoridades federales.

Apicultores piden a AMLO que rechace la introducción de transgénicos en el país. | Reforma



El Juzgado resolvió de manera favorable a los apicultores, ordenando al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la CIBIOGEM que realizara una consulta en materia indígena en los municipios y emitiera una nueva resolución, lo que dio pauta para impugnar la resolución del Juez ante un Tribunal Colegiado, quien después de casi tres años otorgó el amparo estableciendo la responsabilidad de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para resolver dicha solicitud.



Desde julio de 2018 está pendiente por parte de la hoy Sader, dar trámite a la demanda de los apicultores para declarar la primera zona libre de cultivos con OGM.



"Hoy más de dos mil apicultores mayas del estado de Yucatán, personas y organizaciones sociales estamos en espera de una resolución favorable, considerando los impactos sociales, ambientales y culturales que el modelo de producción de soya genéticamente modificada ha tenido en la región peninsular: desde incremento en tasas de deforestación; contaminación de los mantos freáticos por el uso de agrotóxicos, en particular por el herbicida glifosato; contaminación de la miel con polen transgénico que pone en riesgo su calidad de exportación", expusieron.



Los Apicultores, comunidades mayas y organizaciones lamentaron la decisión de la SCJN en la que echa para atrás la declaratoria de Yucatán como zona libre de transgénicos, que ha sido ícono de la lucha de las comunidades indígenas en contra de la siembra de transgénicos por casi una década.



No obstante, enfatizaron que esta sentencia no permite la liberación de siembra de transgénicos y exhorta a la Sader a dar respuesta a las solicitudes de declaración de zonas libres de cultivos de OGM presentadas por diversas comunidades del Estado de Yucatán.