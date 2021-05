Piden a Sergio Torres, Rosa Elena Millán y Yadira Cabrera declinar a favor de Mario Zamora en Sinaloa

Sinaloa.- Los candidatos al Gobierno de Sinaloa, Sergio Torres Félix; Rosa Elena Millán Bueno, de Fuerza por México y Yadira Cabrera, de Redes Sociales Progresistas, deben declinar en la contienda electoral y sumarse a la campaña del abanderado de la Coalición Va Por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, planteó el ex coordinador de Asesores de la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal, Felipe Manzanarez.

El ex morenista y ex delegado del entonces Partido Encuentro Social en Sinaloa aseguró que el “tiro está cerrado” y en estos momentos, nadie puede presumir que va a ganar, porque hay un empate técnico entre los candidatos de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya y de PRI-PRD-PAN, Mario Zamora.

Consideró que los ciudadanos deben de darle el voto al priista, debido a que representa a un proyecto incluyente, del siglo XXI y moderno, que es contraria a la propuesta del partido guinda, que promueve ideas de populismo, retroceso y que se duerme en los eventos.

Aseguró que Fuerza por México (FXM), Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP), son partidos políticos satélites y “paleros” de Morena, que buscan pulverizar el voto, a lo que añadió los partidos aliados como PVEM y Partido del Trabajo.

El también activista social y ex diputado local, lamentó que siendo buen candidato Sergio Torres, ex alcalde de Culiacán, la marca del partido Movimiento Ciudadano (MC) no le ayude para ganar y se tire el voto, y por ello, sugirió que debe de renunciar y sumarse a la coalición ciudadana que rechaza que un Sinaloa con estabilidad política y próspero, sea gobernado por políticas populistas.

Manzanarez se refirió a la adhesión de Tomás Saucedo Carreño, candidato al gobierno por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la campaña de Rubén Rocha Moya, y dijo que era algo que se esperaba de una obra de teatro ya planeada y a quien llamó empleado del ex rector de la UAS y dirigente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

En su opinión como analista político, aseguró que al igual que él, conoce que vendrán más personajes locales que respaldarán públicamente a Zamora Gastélum, que están en contra del gobierno polarizado de Andrés Manuel López Obrador, que divide, hay más pobres en el país, se perdieron las estancias infantiles, se registra un desabasto criminal de medicamentos, un manejo torpe de la pandemia y una inflación espantosa que se refleja cada vez que se acuerdo a los supermercados a la compra de la despensa.