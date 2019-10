Piden a diputados federales no votar por ocurrencia

Sinaloa.- Luego de que el Senado enmendara la plana a los diputados federales de Morena y diera reversa a la propuesta de aumentar el cobro por uso de agua que pondría sobre la lona a los agricultores en Sinaloa y el país, dirigentes agrícolas y economistas lamentaron la ligereza y la irresponsabilidad con que los diputados, incluidos siete de Sinaloa, han aprobado este y otros temas.

Esto porque, de haber pasado esta iniciativa, los costos de producción por hectárea se habrían incrementado desde 2500 a 4500 pesos promedio por hectárea, dependiendo de la región y el cultivo, advirtieron legisladores federales, una tarifa inviable e impagable. Con esta propuesta, los legisladores estimaban que el Gobierno federal recaudara entre 400 y 650 millones de pesos.

El presidente de la Asociación Nacional Agropecuaria y Pesquera, Alejandro Cervantes Sotelo, lamentó que los diputados federales, entre ellos los morenistas Casimiro Zamora, Yadira Marcos, Lucinda Sandoval, Fernando García, Olegaria Carrasco, Maximiliano Ruiz y Carlos Iván Ayala, se hundan más en cada paso que dan, y con ello demuestren claramente que no se deben a la sociedad que representan: «Ya llevan muchas y se están ganando el calificativo de “no gratos” ante la sociedad, porque si se habla de Sinaloa, la mayoría dependemos de la agricultura. Cómo pasa por su mente un cobro impagable, y además lo hacen en un momento en que hay una grave incertidumbre por el tema de la agricultura por contrato. Si no sabían del tema, hubiera bastado con que preguntaran al sector que representan», señaló Cervantes Sotelo.

Voto a ciegas

Aarón Sánchez, economista y columnista de esta casa editora, sostuvo que esta propuesta de aumentar la cuota por uso de agua es un caso típico que demuestra cómo es que «muchas veces sin leer cuál es la propuesta, los diputados federales votan a ciegas por consigna».

Del autor de esta iniciativa, el sonorense Javier Lamarque recordó que cuando fue encarado por agricultores de su estado, el legislador no pudo sustentar su propuesta porque desconocía completamente del tema, a pesar de ser el proponente. También recordó el tuit del diputado guasavense Casimiro Zamora, en el que admitió que le dieron línea para votar, pero que nunca le dieron información, y aun así votó a ciegas, lo que generó una fuerte irritación en el sector agrícola: «Esto debe ser un llamado de atención para que los diputados federales pongan más atención a su trabajo legislativo y que voten con consciencia de lo que están haciendo y no se olviden que representan a determinados sectores de la población y deben consultar antes de emitir su voto a esos sectores que representen y no solo seguir consignas partidistas u ocurrencias».

Excesos enmendados por el Senado

El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel dijo que le parece una gran oportunidad para Sinaloa el hecho de que el Senado haya rechazado el aumento por uso de agua en el sector agrícola: «Mi reconocimiento a los senadores que apoyaron esta causa, porque nos iba a pegar fuerte a los productores, pero ya no existe. Hubo sensibilidad de atender el daño que iban a provocar en los bolsillos de los productores».

[Con información de Yamileth Zamudio y Francisca Martínez]

Senado enmendó varios excesos

Otra de las minutas que frenó el Senado fue la concerniente al aumento en el pago de derecho por servicios migratorios, por considerar que afectará la entrada de turistas extranjeros al país.

La intención.- La propuesta de los legisladores establecía que el pago de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas pasaría de 558.26 a 855 pesos; y por

prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional se cobraría 380 pesos, no 77.91.

De la Vega Valladolid, presidente de la CNA, agradeció a los senadores que fueron sensibles y lograron que se rechazara la propuesta que habían avalado los diputados federales. Recordó que el sector agropecuario está pasando por una situación difícil debido a la reducción del presupuesto: Bosco de la Vega Valladolid, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

«Qué bueno que en el Senado se tuvo la conciencia de rechazar esta propuesta tan absurda, porque hay que decirlo, absurda en el incremento de costo. De aceptarse, hubieran desaparecido muchas unidades de producciones agrícolas, pero afortunadamente no se autorizó»: Manuel Tarriba Urtuzuástegui, Secretario de Agricultura en Sinaloa.

El dirigente agrícola Serapio Vargas sostuvo que hubiera sido una injusticia aprobar esa iniciativa, por lo que agradece que se haya tomado en cuenta a los productores del campo, que al final de cuentas serían los más afectados: Serapio Vargas Ramírez, Unión Agrícola Regional de Sinaloa.