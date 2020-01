Piden desafuero del senador Napoleón Gómez Urrutia 

Cd. de México, México.-El Sindicato Nacional Minero Democrático demandó iniciar un proceso de desafuero en contra del senador Napoleón Gómez Urrutia, quien el pasado 2 de enero viajó a Vancouver, Canadá, con un pasaporte de ese país.



En un comunicado, el gremio consideró que el legislador de Morena puso en evidencia que aún mantiene doble nacionalidad y por ello está impedido por la Constitución para el cargo.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar nota de los hechos, tras considerar que la conducta del senador representa "una traición a México".Recordó que la Constitución establece en el Artículo 32 los parámetros para evitar conflictos de doble nacionalidad, al señalar que "del ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad".

Fotografías de 63 mineros sepultados en Pasta de Conchos, Coahuila. | Especial



"Para ser senador de la República se requiere ser mexicano por nacimiento, como lo es Gómez Urrutia, pero si tiene doble nacionalidad queda invalidado para el cargo", aseveró.



"Con una agravante más, en el artículo 55, apartado III, de la Carta Magna, se indica que los senadores y diputados deben ser originarios de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella".



El dirigente precisó que, en el momento que se le eligió como senador plurinominal, Gómez Urrutia tenía 12 años de vivir en Canadá, lo que también podría ser violatorio de la Constitución.



Refirió que, de acuerdo con las evidencias mostradas por la cadena internacional de noticias The Breaker News, el legislador fue captado al ingresar a Vancouver, Canadá, mostrando un pasaporte de ese país.



"No hay mexicanos por encima de la ley, pero Gómez Urrutia sí lo está, como está demostrado. Por un lado, el Presidente habla de que ya hay cero corrupción, pero en Gómez Urrutia sí persiste la corrupción, porque tiene doble nacionalidad y no puede ser senador", señaló.



Leija Escalante recordó que el 30 de junio de 2014 "Napito" obtuvo la nacionalidad de Canadá y el 18 de agosto de ese año el mismo Gómez Urrutia difundió públicamente la noticia.



"La nacionalidad canadiense representaba para Gómez Urrutia su principal arma legal para evitar el cumplimiento de la orden de extradición por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que continuaba vigente desde 2008, cuando fue solicitada por la Administración de Felipe Calderón", indicó.



Sostuvo que Gómez Urrutia fue acusado de desviar 55 millones de dólares del fondo minero, que debió entregar a trabajadores de la empresa de Cananea como indemnización, cuando la compañía fue privatizada.



"Además de que se le requería para deslindar su responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, Coahuila, del 19 de febrero de 2006, en donde fallecieron 65 trabajadores", añadió.