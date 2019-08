Piden diputados que se ponga a trabajar la Fiscalía de Colima

Ciudad de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, condenó el ataque a balazos que sufrió la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, la semana pasada, y solicitó una investigación pronta, eficaz y que se ponga a trabajar la Fiscalía de Colima, a fin de dar con los responsables, y exhortó al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a conducirse con perspectiva de género en la investigación y que se refuerce la seguridad de la alcaldesa.

En conferencia de prensa, en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, Delgado Carrillo informó que con este objetivo presentó un punto de acuerdo suscrito por diputados y diputadas de distintos grupos parlamentarios.

"Condenamos el ataque que ella ha sufrido, porque estos hechos de violencia no pueden quedar impunes en el país", subrayó.

Sostuvo que Martínez Martínez ha encabezado en Manzanillo un gobierno decidido a acabar con la corrupción y enfrentado intereses que estaban establecidos en el municipio desde hace muchos años.

“No puede haber paz sin justicia ... pedimos justicia no solamente por el atentado que sufrimos, sino por todos los asesinatos ocurridos en Colima...“ dice Griselda Martínez a quien hoy le expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad. pic.twitter.com/4S2kb86fN1 — Mario Delgado (@mario_delgado) July 31, 2019

"Está desarticulando todas las redes de complicidad, para favorecer a los habitantes de Manzanillo", resaltó el diputado de Morena.

Por su parte, la presidenta municipal de Manzanillo pidió justicia no solamente ante el atentado perpetrado en su contra, sino por todos los asesinatos que han ocurrido en Colima y que "guardan el sueño de los justos, ya que en su mayoría no han sido esclarecidos y no puede haber paz sin justicia".

Condenamos el ataque contra de Griselda Martínez, alcaldesa de Manzanillo. Pedimos una pronta y eficaz investigación y exigimos resultados al Gobierno de Colima.

¡No quitaremos el dedo del renglón hasta que se haga justicia !@diputadosmorena pic.twitter.com/6fuBP4FeT5 — Mario Delgado (@mario_delgado) July 31, 2019

Hizo un llamado para que las fiscalías se pongan a trabajar, que se provea de todos los recursos humanos y materiales y a que, si hay fiscales corruptos, se les exija la renuncia.

"Si bien es cierto que la corrupción es un problema, el mayor problema es la impunidad, porque si no hubiera impunidad no habría corrupción, pero la impunidad sigue ahí, en todos los niveles, particularmente en los estados, donde no hay acceso a la justicia", señaló.

Martínez Martínez dijo que está trabajando duro, desde varios frentes, generando movimientos de inercia, para cambiar la situación de inseguridad en Manzanillo, "porque ahí cambiaron de colores, pero no las prácticas".

Lamentó que Manzanillo, pese a que es el principal puerto comercial de México, el tercero en América Latina y el que más recursos provee a la Federación, sea el que más abandono tiene, finalizó.