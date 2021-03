Piden gobernadores sumar al INE al Acuerdo Nacional por la Democracia de AMLO

México.- Aunque el día de hoy los gobernadores acudieron a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos de estos mandatarios estatales perteneciente a partidos de oposición expusieron que el contenido de este ya está establecido en las leyes mexicanas y en la Constitución. Además, consideraron que se debió convocar también al Instituto Nacional Electoral (INE).

El convenio impulsado por el titular del Poder Ejecutivo Federal asegura que las elecciones se lleven a cabo de forma limpia y en las que la ciudadanía sea libre de decidir quiénes serán sus representantes públicos.

Luego de que se firmara el acuerdo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que tal documento es muy general y básico, no obstante, destacó que se debe respetar. El también integrante de la Alianza Federalista solicitó que a este se añada el INE como un elemento principal, considerando que es el órgano electoral a cargo de las elecciones.

El panista enfatizó que el papel del INE dentro del Acuerdo Nacional por la Democracia debe ser permanente, ya que es a este al que le corresponde vigilar que se cumplan las reglas en materia electoral.

Corral expuso que no hubo oportunidad de mencionar tales sugerencias debido a que la ceremonia llevada a cabo el día de hoy a puerta cerrada en Palacio Nacional fue previamente pactada con intervenciones igualmente convenidas con anterioridad.

En este sentido, mencionó que la única en hablar fue la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, quien habló en nombre de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la cual, recordó, él no pertenece, por lo que sus declaraciones no fueron a nombre de él ni de los demás gobernantes que no son miembros de esta.

Por su parte, tanto los gobernadores de Nuevo León, Guanajuato, Quintana Roo y Tamaulipas coincidieron en apuntar que tal congregación careció de dialogo entre los diferentes mandatarios estatales y el ejecutivo federal, por lo que manifestaron su descontento al no poder conversar sobre temas como la pandemia de Covid-19, el regreso a clases, la vacunación y economía. Aun así, se mostraron entusiastas a que habrá más oportunidades para hacerlo.