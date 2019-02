Piden legislar a favor del matrimonio igualitario en Nuevo León

Nuevo León.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida una parte de tres artículos del Código Civil con lo que los matrimonios del mismo sexo ya son válidos en Nuevo León, integrantes del Colectivo Todes pidieron a los Diputados locales no ceder a presiones de grupos religiosos y legislar en a favor del matrimonio igualitario.

"Aún y cuando ya es posible acceder al matrimonio igualitario derivado de la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte, está corriendo el plazo de 90 días que tiene este Congreso, derivado de una declaratoria general de inconstitucionalidad del 2017, para hacer reformas y cumplir con la Constitución en sa materia", expresó Daniel Santos, del colectivo.

"Exhortamos al Congreso a no dejarse intimidar por grupos retardatarios y enemigos del progreso social, que inspirados en ideologías del pasado, en creencias religiosas y en supersticiones, tratan de presionarles para desobedecer el mandato constitucional que tienen y no está demás recordarles que en este país las leyes e instituciones son regidas por la Constitución y no por texto sagrado alguno".

Antonio Medina, referente nacional de diversidad sexual del PRD, acudió a apoyar a los integrantes del colectivo.

Foto: Reforma

"Nuevo León no puede quedarse atrás de lo que está pasando en el país", agregó, "hay nueve estados que ya tienen la Ley del Matrimonio Civil Igualitario y no es posible que Nuevo León no tenga en sus leyes la posibilidad de que las personas de la diversidad sexual puedan acceder a los mismo derechos que el resto de las poblaciones.

"Exigimos a Morena, que tiene fuerza en este estado, que legisle a favor de la diversidad sexual, les pedimos a los Diputados y Diputadas que se salgan del clóset, del clóset de la discriminación y que apoyen la Ley de Matrimonio Civil Igualitario".