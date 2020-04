Piden mejorar respuesta ante violencia

Ciudad de México.-Activistas y especialistas urgieron a las autoridades estatales y federales a mejorar la respuesta institucional ante el repunte de la violencia en los hogares, por la contingencia sanitaria.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, advirtió que si entidades como la Ciudad de México registran menos llamadas de auxilio en esta crisis por el Covid-19 no es porque se haya reducido el fenómeno, sino porque las mujeres tienen miedo de denunciarlo.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante

En una videoconferencia, Morera exhortó a poner en marcha políticas mucho más efectivas y creativas ante lo que calificó como la "tormenta perfecta" en las casas, en alusión al riesgo de abusos que corren principalmente mujeres y menores de edad.

"En lugar de negarlo, lo que es urgente es que los gobiernos estatales y el Gobierno federal tomen medidas para que esta violencia no se exacerbe, porque además falta todavía la parte más crítica de esta pandemia. Ahora las mujeres no están llamando por miedo, no porque no estén sucediendo las cosas", manifestó.

"Las autoridades pueden decir que han disminuido las cifras de violencia, sin embargo, esto no es posible, o no es creíble, puede ser que lo que disminuya sea que no haya llamada porque las parejas en las casas y es mucho más difícil llamar, eso no significa que haya disminuido".

Morera propuso un número de emergencias específico para atender este fenómeno, mejorar los protocolos del 911, fortalecer las redes comunitarias de apoyo e incorporar canales alternativos de comunicación.

"El protocolo para atender violencia familiar es sumamente débil, ni siquiera tienen que poner qué tan grave es la situación que se está presentando, tampoco dice si hay alguna otra persona que esté en riesgo en ese momento, les faltan muchos elementos y es el momento de fortalecerlos", abundó.

Para la activista, también es necesario incorporar la perspectiva de género en toda la respuesta gubernamental ante la pandemia; tomar en cuenta los contextos que potencializan la violencia; y asegurar la participación de la mujer en la toma de decisiones.

"También fortalecer los servicios de respuesta a violencia intrafamiliar, la violencia sexual, en el contexto de confinamiento, creemos desde Causa en Común que se tienen que reformular los mecanismos tradicionales de respuesta", expresó.

"Si no se está llamando al 911 porque la gente tiene miedo, bueno, pues la Policía podría implementar un servicio donde vaya a visitar a las familias donde ya han encontrado violencia con anterioridad, por ejemplo".

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advirtió que, al igual que la violencia, la falta de capacidad institucional para atender este fenómeno se ha acentuado con el confinamiento.

"La violencia ya estaba, ya la teníamos en las casas, ya estaba en las calles, la crisis institucional de derechos humanos en este País, lo que sucede ahora con la pandemia es que se agudiza", expresó Pérez.

"En términos institucionales, las decisiones de reducir la movilidad, de mandar a la mayor parte de personas a teletrabajo, reduce también la capacidad institucional de las autoridades para responder, de por sí ya estaba (así), pero se agudiza".

Anayeli Pérez Garrido, directora de la asociación Justicia Propersona, coincidió en que que si el agresor permanece en su casa durante la cuarentena, difícilmente la mujer puede salir de ésta o denunciar vía telefónica, lo que eleva la cifra negra de casos no reportados.

Pérez advirtió que hay divergencias en cuando a la información gubernamental relacionada con la violencia doméstica, ya que mientras a nivel federal se habla de un repunte de llamadas, en entidades como la Ciudad de México reportan una reducción.

"El panorama es desolador, no sabemos si hay un incremento o no de las denuncias porque no hay datos, (...) pero con estos elementos la inferencia es inmediata, las tensiones al interior de los hogares seguramente se están agudizando", añadió la especialista en estadísticas de género Marcela Eternod.

"Y en aquellos hogares que tienen ciclos de violencia, pues hay un catalizador con esta situación; el problema con nuestro marco normativo es que es letra estática y no lo aterrizamos".