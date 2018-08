Piden pacificar el país mediante procesos adecuados

México es el tercer país más violento del continente americano, por detrás de Colombia y Venezuela, de acuerdo con el Índice Global por la Paz publicado en 2018.

La paz presentó una disminución en sus niveles de hasta 10.7 puntos porcentuales en comparación con los resultados del 2017, destacó el informe, debido a la violencia y al número de homicidios.

Lee también: Unicef: México también separa menores migrantes de sus padres

Asimismo, las entidades federativas más violentas son estadísticamente, conforme lo marca el Índice de Paz de México (IPM), Baja California Sur, Guerrero y Baja California. Sinaloa tendría la sexta posición en marcadores de violencia, por detrás de Colima, Zacatecas y los anteriormente mencionados. Los estados más seguros serían Yucatán, Tlaxcala y Campeche.

En este sentido, el proceso de pacificación del país iniciado con los denominados Foros por la Paz, impulsados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, debe abordarse desde aspectos tan distintos, como lo son una verdadera implementación del nuevo sistema de justicia penal, la evaluación de los ministerios públicos (MP), capacitación y óptima remuneración a los policías y la reactivación de las zonas marginadas del país, donde los agricultores se ven orillados, por obligación de los criminales o por subsistencia, a la siembra y la cosecha de amapola o mariguana, de acuerdo con la opinión de Ricardo Corona y Carlos Treviño Vives, expertos en seguridad y justicia entrevistados vía telefónica por EL DEBATE.

Lee también: Sinaloa sí tendrá foros de pacificación: Rocha Moya

Independientemente de los estados seleccionados elegidos para la realización de los foros, abundó el director jurídico del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Ricardo Corona Real, es necesaria una voluntad política por parte de cada uno de los 32 gobernadores, que permitan la injerencia del nivel de gobierno federal en los MP.

Diferencias entre los estados

El doctor en Derecho por la Universidad Panamericana aceptó que «hay que tener a la mano un diagnóstico real con evidencia documentada en procesos criminales», por lo que el nuevo sistema de justicia penal debe ser analizado íntegramente:

«El nuevo sistema de justicia penal lleva dos años funcionando, y hoy por hoy no estamos viendo los resultados. No contamos con un diagnóstico que nos esté mostrando bien a bien, con claridad, transparencia y con evidencia documentada, dónde están las fallas del sistema. No hay que pensar solamente, o le demos el mayor peso, a pacificar y reconciliar, esa es una consecuencia que se estaría buscando, pero la política pública no puede sustentarse en una aspiración que suena más bien romántica», advirtió Corona Real.

Dentro de las políticas públicas a modificar que podrían abonar en el proceso de pacificación, Corona enumeró la mejora de las instalaciones y la capacitación, en el caso de los policías.

Amnistía argumentada

Por su parte, Carlos Treviño Vives, investigador de Causa en Común AC, afirmó que el proceso que propone López Obrador «potencialmente puede servir y le hace falta al país».

Sobre la amnistía hacia los delincuentes, agregó que faltaría ver cómo se aplicará: «Evidentemente, para temas de delitos graves tengo entendido que no se planteará una amnistía, no va por ahí. En tanto no tengamos mayor información, hay que esperar a ver cómo la aterrizará la gente del gobierno electo. Hay que checar las particularidades, incluso en el caso de los agricultores que se ven obligados a sembrar droga. Para el caso de los grandes capos, no habría amnistía. Este tipo de procesos no van aislados, tienen que ir envueltos en procesos de justicia».

Treviño, especialista en derecho internacional, agregó que la colaboración de las policías federales, estatales y locales será fundamental en este proceso, por lo que añadió que la labor del Ejército debe ser reducida, así como las recientes facultades que se le otorgaron a través de la Ley de Seguridad Interior:

«Vemos cómo en el país los policías trabajan con bajos salarios, sin capacitación, sin medios adecuados; queremos empujar para que los policías sean escuchados. A grandes rasgos, en el tema de seguridad, hemos construido propuestas, incluso ya fueron firmadas por Andrés Manuel López Obrador y su equipo a través de la Cumbre Ciudadana, donde establecimos una serie de iniciativas que deben seguirse, entre ellas está fortalecer a la Policía Federal, que se ha descuidado. No ha aumentado el estado de fuerza de la policía; al contrario, se le ha dado un papel predominante al Ejército en el tema de seguridad pública. Eso debe cambiar, la policía civil debe ser fortalecida a través de aumentar su fuerza, sus capacidades de inteligencia y manejo de datos.»

En el tema de seguridad interior, debe ser eliminada esa ley, porque va encaminada a fortalecer el papel del Ejército en la seguridad pública, y creemos que eso no es conveniente», concluyó.

Sedes de los Foros por la Paz

Finalmente, la investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Iliana Padilla Reyes, consideró que la iniciativa de pacificación de las autoridades electas es positiva; sin embargo, se requiere un trabajo exhaustivo con estrategias sectorizadas.

Mencionó que algunos actores de la sociedad civil sinaloense se han mostrado extrañados por que la entidad federativa no será sede de los Foros por la Paz.

«Sinaloa, por las características de la violencia, los altos índices de homicidios y por toda la experiencia que tienen los activistas, los académicos, las víctimas, debe de ser considerado dentro de los foros, y, por supuesto, dentro de la estrategia de pacificación del país».

Padilla Reyes declaró que hay voces en el estado que alzarán la mano para organizar esta mesa de diálogo, y, toda vez que terminen los encuentros a nivel nacional, «regresar la información».

«Como próxima autoridad, tienen que asumir el liderazgo en la organización y, sobre todo, dar seguimiento y hacer un ejercicio de devolución de los datos: presentar el resultado de los foros y darles seguimiento».

La académica de la Facultad de Estudios Internacionales de la UAS explicó que la sociedad civil en Sinaloa, desde colectivos juveniles, artistas, grupos feministas y grupos de búsqueda de desaparecidos, jugará un papel determinante en estas propuestas de la próxima administración federal.

DATOS

Costo. El impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares) en 2017. Esta cifra representó el 21 por ciento del producto interno bruto (PIB)del país, de acuerdo con el Índice de Paz de México 2017.

El impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares) en 2017. Esta cifra representó el 21 por ciento del producto interno bruto (PIB)del país, de acuerdo con el Índice de Paz de México 2017. Gasto. México gasta 1 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en seguridad interna y en su sistema judicial. Esta cifra representa solo 60 por ciento del promedio de los países de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE).

México gasta 1 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en seguridad interna y en su sistema judicial. Esta cifra representa solo 60 por ciento del promedio de los países de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE). Inversión. El gasto gubernamental federal en la contención de la violencia se redujo 7 por ciento en el año 2017 tras subir a un tope de 86 puntos porcentuales en la década anterior, según el Índice de Paz de México.

PARA ENTENDER...

México, entre los últimos lugares en el Índice de Paz Global del 2017

El 10 de abril del 2018 se informó que la violencia le costó a México el equivalente al 21 por ciento de su PIB en 2017, un año en que se registró el mayor número de homicidios en dos décadas, según el Índice de Paz de México 2018.

Dicho costo supuso 4.72 billones de pesos (249 000 millones de dólares); es decir, aproximadamente 33 118 pesos (1.811 dólares) por persona, «más de cuatro veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano», aseveró el reporte.

«Este impacto total de la violencia es el equivalente a ocho veces el presupuesto de salud del país y a siete veces el presupuesto de educación», dijo Carlos Juárez, director del centro de investigación Instituto de Economía y Paz en México, en una entrevista con EFE.