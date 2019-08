Piden petroleros seguridad a AMLO 

Tamaulipas, México.-Integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete garantizar su seguridad, ya que afirman ha sido víctimas de agresiones por parte de integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm).



"Ponemos ante nuestro compañero Presidente Andrés Manuel López Obrador el resguardo del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, ante el compañero Fiscal Gertz Manero, ante el ingeniero Alfonso Durazo de la Guardia Nacional, la integridad física de los dirigentes y sus familias del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera", declaró en rueda de prensa, María de Lourdes Díaz Cruz, dirigente de este organismo.

Aseguró, en su visita a Ciudad Madero, que existe incertidumbre dentro de la cúpula nacional del Stprm que ha propiciado que aumente la violencia y los actos de intimidación haca los trabajadores.

"Esto ya no tarda, Carlos Romero Deschamps se va. Carlos Antonio está en el doble lenguaje, porque ellos saben que están enfrentando en estos momentos un proceso judicial, es de sentido común, sabemos que ellos ante nuestros compañeros petroleros, ellos infunden el miedo", afirmó.

Los trabajadores del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera dicen ser agredidos por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). | Cortesía



"Es un mensaje de violencia y de querer someter a las autoridades, nosotros nos levantamos con mayor entereza y le decimos a Carlos Antonio Romero Deschamps que no vamos a dar un paso atrás hasta que ellos salgan del sindicato de trabajadores petroleros", sostuvo.



Relató que el pasado 23 de julio ella y otros compañeros fueron víctimas de una agresión, que ya está en investigación en Macuspana, Tabasco.



"No vamos aceptar que haya ningún acto de represión ante nuestros compañeros, la democracia sindical se acerca, los compañeros petroleros no van a ser espectadores de la cuarta transformación", detalló.



"Hacemos responsable a Carlos Antonio Romero Deschamps, a Raúl Becerra de Dios de la sección 14 y a los 35 secretarios restantes de la integridad física de todos y cada uno de los integrantes Movimiento Nacional de Transformación Petrolera", puntualizó.