Piden que Sergio Mayer se desnude en el Monumento a la Revolución

México.- El diputado de Morena, Sergio Mayer recibió una polémica propuesta luego de asistir al a la inauguración de la Gira de Documentales Ambulante en el Monumento a la Revolución.

En dicho evento el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados fue ovacionado y entre gritos algunas fans del diputado le hicieron una polémica invitación.

"Quítate la ropa", se escuchó mientras el legislador se encontraba sonriente en dicho evento.

Tras la invitación que lo pondría en una situación similar a la que fue parte de su pasado cuando realizaba el show "Solo para mujeres", el legislador respondió "ahora no se puede".

Sergio Mayer afirma que el haber sido striper ayudó a las mexicanas

El pasado 9 de enero EL DEBATE publicó que Sergio Mayer fue criticado en redes sociales debido a las declaraciones que dio en el programa 'Radio Fórmula', dónde dejó en claro que el show 'Solo Para Mujeres', del cual era participante y productor, ayudó a fortalecer el derecho de las mujeres.

"'Solo para mujeres' definió una época de un cambio importante en los derechos de la mujer, imagínate cuando empezó el show entraban a cabildo para decidir si nos daban el permiso o no para presentarnos, y si los hombres le daban permiso o no a sus mujeres de ir a vernos, entonces 'Solo para mujeres', fue parte de ese proceso, de ese cambio importante y no solamente cultural sino social...", dijo Sergio Mayer.